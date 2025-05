Juanma Rodríguez ho té clar, enfonsat pel Reial Madrid: 'La culpa la té...'

La temporada 2024-2025 del Real Madrid quedarà marcada per un cúmul de desil·lusions, amb el punt culminant en la derrota recent davant el FC Barcelona en el Clàssic. El que havia de ser una campanya històrica, reforçada amb l'arribada del considerat millor jugador del món, s'ha convertit en un fracàs rotund que genera profundes reflexions i assenyalaments clars entre la premsa especialitzada.

Crisis inesperada al Madrid

Juanma Rodríguez, conegut periodista i analista madridista, va expressar de manera contundent la seva decepció després de la dolorosa derrota en el Clàssic. En un context on el Madrid venia de ser campió europeu i de lliga, la incorporació de Kylian Mbappé va generar unes expectatives molt altes que mai es van complir, provocant un col·lapse inesperat en termes esportius.

En una intervenció plena de frustració a 'El Chiringuito', Juanma Rodríguez va resumir el sentiment generalitzat de l'afició madridista: "Doncs res, que acabi això com més aviat millor i a pensar en la pròxima temporada. No queda una altra cosa".

| Mega

Rodríguez assenyala clarament els culpables

El periodista va ser clar a l'assignar responsabilitats. "Estic d'acord amb tu: no és culpa de l'entrenador, és culpa dels jugadors", va afirmar Rodríguez, apuntant a tota la plantilla, com ja havia fet prèviament Josep Pedrerol i també Edu Aguirre.

Juanma Rodríguez va aprofundir la seva crítica fent èmfasi en l'actitud dels jugadors. "El tema és si corren o no corren, perquè si són bons i no corren com han fet aquest any no hi ha res a fer", va comentar amb visible decepció, qüestionant directament el compromís i esforç de futbolistes clau que no han respost a les expectatives.

Les xifres del Real Madrid aquesta temporada donen suport a les afirmacions de l'analista. L'equip ha registrat un dels seus pitjors rendiments en anys recents, evidenciat especialment en partits clau on va faltar actitud i determinació. Estadístiques preocupants revelen que el Madrid ha encaixat més gols que mai en l'última dècada i que jugadors emblemàtics han tingut registres molt per sota del que s'esperava.

Jugadors com Vinícius Jr., Rodrygo, Bellingham i Valverde han tingut rendiments irregulars i decebedors, mentre que el mateix Mbappé, malgrat la seva qualitat individual, no ha pogut contagiar la resta del grup.

Futur incert i fitxatges poc motivants

Mirant cap endavant, Rodríguez va mostrar escàs entusiasme respecte al futur immediat de l'equip, especialment en parlar dels pròxims reforços confirmats. "Si he de dir la veritat, i espero equivocar-me, per a mi són poc motivants els fitxatges de Xabi Alonso, Huijsen, Carreras...", va assegurar, qüestionant la capacitat d'aquestes incorporacions per revertir la situació actual.

L'arribada de Xabi Alonso com a nou entrenador suposa un gir tàctic important, però Rodríguez suggereix que el veritable problema rau més enllà de l'estratègic: està en la mentalitat i actitud del vestidor. Els fitxatges joves, encara que prometedors, no semblen oferir solucions immediates a una crisi que sembla molt més profunda.