El missatge de Josep Pedrerol que deixa en xoc el Reial Madrid: 'Més...'

El Real Madrid arribava al penúltim partit a casa amb l'obligació moral de regalar una victòria a la seva afició. La temporada, marcada per la irregularitat i les contínues decepcions, demanava almenys un gest de dignitat abans de la inevitable proclamació del FC Barcelona com a campió de LaLiga. Les circumstàncies eren complicades: només 12 jugadors del primer equip disponibles i 8 jugadors del planter convocats per enfrontar-se a un Mallorca famolenc per assolir places europees.

La jornada al Santiago Bernabéu va començar com un resum perfecte de la temporada merenga: amb desídia i errors defensius. Tot just transcorreguts 11 minuts quan Martin Valjent va avançar el Mallorca. El panorama semblava encara més ombrívol considerant les nombroses baixes i l'ambient de comiat a Carlo Ancelotti, qui finalitzarà la seva etapa madridista en concloure la campanya.

Tanmateix, després d'una primera part grisa i descoratjadora, l'equip va mostrar una altra cara a la segona meitat. Liderat per Kylian Mbappé, que va tornar a demostrar la seva categoria, i recolzat per l'entusiasme dels jugadors del planter, els blancs van capgirar el marcador. Primer amb un gol del francès al minut 68, i finalment, en una jugada emotiva, el jove Jacobo va anotar en l'últim sospir del partit.

Victòria simbòlica

Aquest resultat manté temporalment el Real Madrid a la segona plaça, encara que lluny del títol, que sembla reservat ja al Barcelona. La victòria no maquilla una campanya decebedora en termes generals, especialment considerant l'alt pressupost del club i la qualitat individual disponible a la plantilla.

Una estadística reveladora de la temporada és la baixa participació i rendiment de jugadors clau com Vinícius Jr. i Rodrygo, que no van estar disponibles davant el Mallorca. Per contra, figures com Mbappé i els joves del planter, com Jacobo i Vallejo, qui va oferir una assistència clau, van aprofitar l'oportunitat per demostrar que la fam i el compromís poden valer més que el talent individual sense entrega.

El missatge contundent de Josep Pedrerol

Després del partit, Josep Pedrerol va llançar un missatge potent en el seu editorial del programa 'El Chiringuito', generant impacte immediat en l'entorn madridista. "Lluitant així com a la segona part, un altre gall cantaria. Un altre gall cantaria en aquesta lliga i en els resultats del Real Madrid", va afirmar el periodista.

Pedrerol va destacar especialment el lideratge demostrat per Mbappé i va criticar indirectament les figures consagrades que, segons la seva anàlisi, han fallat aquesta temporada. "Amb Mbappé com a autèntic líder i sense Vinícius ni Rodrygo. Amb els jugadors del planter, amb una passada decisiva de Vallejo, que no havia jugat en tota la temporada, i un gol decisiu de Jacobo. Conclusió: més planter i menys estrelles", va sentenciar amb fermesa.

Aquest comentari reflecteix una percepció cada vegada més estesa entre aficionats i experts: el Real Madrid necessita recuperar l'essència competitiva, la garra i la humilitat que històricament han caracteritzat el club. El partit davant el Mallorca va deixar clar que quan s'apel·la a l'esforç col·lectiu i al compromís de jugadors joves i famolencs, l'equip respon.