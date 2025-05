Edu Aguirre sense embuts, clatellada per als jugadors del Reial Madrid: 'Han deixat tirat..'

La temporada 2024-2025 serà recordada al Real Madrid com una de les més decebedores dels últims anys. Encara que el club blanc compta amb una plantilla plena d'estrelles internacionals, l'afició madridista ha tingut pocs motius per celebrar. Aquest context advers ha posat al centre del debat l'actuació i actitud de diversos jugadors clau del vestidor merengue.

Des de fa pocs dies, és oficial que Carlo Ancelotti abandonarà la banqueta madridista al final d'aquesta campanya per assumir el càrrec de seleccionador del Brasil. La seva sortida es produeix després d'una temporada caracteritzada per un baix rendiment generalitzat, salvant-se únicament la figura de Kylian Mbappé, estrella indiscutible de l'equip, i la sorprenent irrupció del jove talent Raúl Asencio.

Davant aquest panorama, Xabi Alonso serà aviat confirmat com el seu successor. El tècnic basc, que ha realitzat una destacada tasca al capdavant del Bayer Leverkusen, tindrà la complexa tasca de revitalitzar un vestidor marcat per una crisi interna i el desencant de la graderia.

Els jugadors, assenyalats

Els números d'aquesta temporada reflecteixen la preocupant realitat del Real Madrid. L'equip es troba fora de la lluita pel títol de lliga, amb una distància considerable respecte al líder, no ha passat dels quarts de la Champions i va caure a la final de la Copa i de la Supercopa. A més, ha perdut els quatre Clàssics contra el Barça. Les xifres revelen una caiguda significativa en gols anotats i un augment alarmant en els rebuts, subratllant problemes en defensa i migcamp.

Jugadors habitualment decisius en altres campanyes, com Vinícius Jr., Rodrygo o Bellingham, han registrat estadístiques molt per sota dels seus estàndards habituals. Especialment preocupant ha estat el rendiment defensiu, un dels pitjors registres de l'última dècada al club.

Aguirre i Pedrerol apunten a la plantilla

La decepció d'aquesta campanya ha provocat fortes crítiques des de diferents sectors del madridisme. Edu Aguirre, col·laborador d'El Chiringuito, ha estat especialment contundent en assenyalar directament als futbolistes. "Els jugadors han deixat tirats a Ancelotti i als madridistes. Estarem eternament agraïts pel que ens han donat tots aquests anys, però aquest no", va assegurar.

Aguirre no va dubtar a qüestionar l'actitud dels futbolistes blancs. "Els números d'aquest any, que manejaven Ancelotti i el seu staff, són per ensenyar-los a final de temporada i que se'ls caigui la cara de vergonya. Amb les superestrelles que són, han d'apretar més les dents i córrer més. Aquest any no han estat a l'altura de l'escut del Real Madrid", va sentenciar.

Josep Pedrerol, director del mateix programa, va recolzar aquestes paraules destacant la responsabilitat individual d'alguns jugadors. "Pocs canvis i molta fidelitat, però alguns jugadors no han estat a l'altura. Carletto, tu ho saps, alguns t'han fallat i no t'ho mereixies. Sort, Carletto", va concloure Pedrerol.