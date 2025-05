Juanma Rodríguez lo tiene claro, hundido por el Real Madrid: 'La culpa la tiene...'

La temporada 2024-2025 del Real Madrid quedará marcada por un cúmulo de desilusiones, con el punto culminante en la derrota reciente frente al FC Barcelona en el Clásico. Lo que debía ser una campaña histórica, reforzada con la llegada del considerado mejor jugador del mundo, se ha convertido en un fracaso rotundo que genera profundas reflexiones y señalamientos claros entre la prensa especializada.

Crisis inesperada en el Madrid

Juanma Rodríguez, conocido periodista y analista madridista, expresó de manera contundente su decepción tras la dolorosa derrota en el Clásico. En un contexto donde el Madrid venía de ser campeón europeo y de liga, la incorporación de Kylian Mbappé generó unas expectativas muy altas que jamás se cumplieron, provocando un colapso inesperado en términos deportivos.

En una intervención llena de frustración en 'El Chiringuito', Juanma Rodríguez resumió el sentimiento generalizado de la afición madridista: "Pues nada, que termine esto cuanto antes y a pensar en la próxima temporada. No queda otra cosa".

Rodríguez señala claramente a los culpables

El periodista fue claro al asignar responsabilidades. "Estoy de acuerdo contigo: no es culpa del entrenador, es culpa de los jugadores", afirmó Rodríguez, apuntando a toda la plantilla, como ya había hecho previamente Josep Pedrerol y también Edu Aguirre.

Juanma Rodríguez profundizó su crítica haciendo énfasis en la actitud de los jugadores. "El tema es si corren o no corren, porque si son buenos y no corren como han hecho este año no hay nada que hacer", comentó con visible decepción, cuestionando directamente el compromiso y esfuerzo de futbolistas clave que no han respondido a las expectativas.

Las cifras del Real Madrid esta temporada apoyan las afirmaciones del analista. El equipo ha registrado uno de sus peores desempeños en años recientes, evidenciado especialmente en partidos clave donde faltó actitud y determinación. Estadísticas preocupantes revelan que el Madrid ha encajado más goles que nunca en la última década y que jugadores emblemáticos han tenido registros muy por debajo de lo esperado.

Jugadores como Vinícius Jr., Rodrygo, Bellingham y Valverde han tenido desempeños irregulares y decepcionantes, mientras que el propio Mbappé, pese a su calidad individual, no ha podido contagiar al resto del grupo.

Futuro incierto y fichajes poco motivantes

Mirando hacia adelante, Rodríguez mostró escaso entusiasmo con respecto al futuro inmediato del equipo, especialmente al hablar de los próximos refuerzos confirmados. "Si tengo que decir la verdad, y espero equivocarme, para mí son pocos motivantes los fichajes de Xabi Alonso, Huijsen, Carreras...", aseguró, cuestionando la capacidad de estas incorporaciones para revertir la situación actual.

La llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador supone un giro táctico importante, pero Rodríguez sugiere que el verdadero problema radica más allá de lo estratégico: está en la mentalidad y actitud del vestuario. Los fichajes jóvenes, aunque prometedores, no parecen ofrecer soluciones inmediatas a una crisis que parece mucho más profunda.