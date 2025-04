Juanma Rodríguez després de la final de Copa del Rei: 'Prefereixo perdre...'

La final de la Copa del Rei 2024/2025 continua generant reaccions de tot tipus després de la victòria del FC Barcelona davant el Reial Madrid. Una de les intervencions més cridaneres i emotives va ser la protagonitzada per Juanma Rodríguez al programa de televisió 'El Chiringuito'. El reconegut periodista madridista, visiblement afectat, va llançar un discurs molt sincer després de la dolorosa derrota.

En començar la seva intervenció, Juanma Rodríguez va admetre que no recordava haver participat abans en un programa del 'Chiringuito' després d'una derrota en una final del Reial Madrid, reconeixent que era "la primera vegada" que vivia una situació similar.

Sense amagar el seu desànim, va expressar: "Prefereixo perdre 3-0 a perdre com hem perdut avui. De veritat, em resulta més indolor perdre com vam perdre 0-4 a casa que el d'avui". Aquesta comparació reflecteix clarament la decepció profunda que sent el periodista després de la manera en què es va produir aquesta derrota, havent tingut el triomf tan a prop.

Crítiques per la immaduresa de l'equip

Juanma Rodríguez no va dubtar a qüestionar l'actitud i maduresa de l'equip blanc en els moments clau del partit. En la seva anàlisi, va destacar: "Ho teníem, ho teníem. Al Madrid no li poden marcar l'empat a dos a falta de cinc o sis minuts. Amb el 2-1 s'ha d'acabar el partit". A més, va afegir amb severitat: "I em parla d'una immaduresa tremenda de l'equip. I a falta de dos minuts no et poden marcar el 3-2. Amb el Barça no".

Aquestes dures paraules evidencien la seva frustració davant el que considera errors estratègics greus en moments decisius, especialment per tractar-se de l'etern rival, el FC Barcelona.

Derrotes especialment doloroses contra el Barça

El discurs de Rodríguez va deixar clar que una derrota davant altres grans clubs europeus podria ser assumida de manera diferent, però no davant el FC Barcelona. Segons les seves paraules: "A mi que em guanyi una final a Liverpool, doncs és futbol, és esport. Que em guanyi una final el Chelsea, el Paris Saint Germain, el Bayern de Munic, doncs... Però el Barça no. El Barça no perquè amb 62 anys que tinc jo me'n vaig aquesta nit fotut a casa com quan tenia 18".

A més, va criticar l'actitud del Reial Madrid cap al seu etern rival en circumstàncies adverses: "Amb aquests no. Perquè no se me'n va del cap, i és un bulle bulle, que quan els teníem... I no em refereixo a avui només, sinó en una situació dramàtica... els hem aixecat. I ells no farien el mateix amb nosaltres. Al revés, ells ens trepitjarien el cap i ens enterrarien".

Per acabar, el periodista va reiterar el seu profund malestar emocional després de la derrota, destacant la intensitat de la seva decepció personal: "Jo me'n vaig aquesta nit a casa meva fotut, fotut...". Aquest discurs sincer reflecteix la passió i el dolor que senten molts aficionats madridistes després de perdre una final, especialment davant el FC Barcelona.