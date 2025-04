Juanma Rodríguez tras la final de Copa del Rey: 'Prefiero perder...'

La final de la Copa del Rey 2024/2025 sigue generando reacciones de todo tipo tras la victoria del FC Barcelona frente al Real Madrid. Una de las intervenciones más llamativas y emotivas fue la protagonizada por Juanma Rodríguez en el programa de televisión 'El Chiringuito'. El reconocido periodista madridista, visiblemente afectado, lanzó un discurso muy sincero tras la dolorosa derrota.

Al comenzar su intervención, Juanma Rodríguez admitió que no recordaba haber participado antes en un programa del 'Chiringuito' tras una derrota en una final del Real Madrid, reconociendo que era "la primera vez" que vivía una situación similar.

Sin ocultar su desánimo, expresó: "Prefiero perder 3-0 a perder como hemos perdido hoy. De verdad, me resulta más indoloro perder como perdimos 0-4 en casa que lo de hoy". Esta comparación refleja claramente la decepción profunda que siente el periodista tras la manera en que se produjo esta derrota, habiendo tenido el triunfo tan cerca.

Críticas por la inmadurez del equipo

Juanma Rodríguez no dudó en cuestionar la actitud y madurez del equipo blanco en los momentos claves del partido. En su análisis, destacó: "Lo teníamos, lo teníamos. Al Madrid no le pueden marcar el empate a dos a falta de cinco o seis minutos. Con el 2-1 se tiene que acabar el partido". Además, añadió con severidad: "Y me habla de una inmadurez tremenda del equipo. Y a falta de dos minutos no te pueden marcar el 3-2. Con el Barça no".

Estas duras palabras evidencian su frustración ante lo que considera errores estratégicos graves en momentos decisivos, especialmente por tratarse del eterno rival, el FC Barcelona.

Derrotas especialmente dolorosas contra el Barça

El discurso de Rodríguez dejó claro que una derrota ante otros grandes clubes europeos podría ser asumida de manera diferente, pero no ante el FC Barcelona. Según sus palabras: "A mí que me gane una final en Liverpool, pues es fútbol, es deporte. Que me gane una final el Chelsea, el Paris Saint Germain, el Bayern de Múnich, pues... Pero el Barça no. El Barça no porque con 62 años que tengo yo me voy esta noche jodido a casa como cuando tenía 18".

Además, criticó la actitud del Real Madrid hacia su eterno rival en circunstancias adversas: "Con estos no. Porque no se me quita de la cabeza, y es un bulle bulle, que cuando los teníamos... Y no me refiero a hoy solo, sino en una situación dramática... les hemos levantado. Y ellos no harían lo mismo con nosotros. Al revés, ellos nos pisarían la cabeza y nos enterrarían".

Para finalizar, el periodista reiteró su profundo malestar emocional tras la derrota, destacando la intensidad de su decepción personal: "Yo me voy esta noche a mi casa jodido, jodido...". Este discurso sincero refleja la pasión y el dolor que sienten muchos aficionados madridistas después de perder una final, especialmente frente al FC Barcelona.