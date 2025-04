Josep Pedrerol enfonsa en Juanma Rodríguez i en Tomás Roncero: 'Aquí...'

La derrota del Real Madrid a la final de la Copa del Rei davant del FC Barcelona continua provocant tensions internes entre reconeguts periodistes madridistes, especialment després de la acalorada discussió protagonitzada al programa d'ahir a la nit de "El Chiringuito". Josep Pedrerol es va mostrar especialment crític amb els seus companys Juanma Rodríguez i Tomás Roncero, llançant un missatge molt contundent.

La discussió entre Pedrerol, Roncero i Rodríguez

El debat va començar quan Tomás Roncero va manifestar la seva postura després de la dolorosa derrota, assenyalant: "Content no, però estic orgullós de l'equip". Aquest comentari va generar immediatament una reacció incrèdula per part de Juanma Rodríguez, qui va expressar clarament el seu desconcert: "Jo no entenc a Roncero".

Però va ser Josep Pedrerol qui va portar la crítica a un altre nivell, deixant clar el seu profund desacord amb Roncero: "Jo no estaria orgullós d'un equip que corre avui a la segona part. No ho estaria. Orgullós perquè l'equip corre 45 minuts? De què?". Amb aquestes dures paraules, Pedrerol va qüestionar severament l'actitud conformista d'alguns madridistes, representada clarament per Roncero en aquest intercanvi.

Davant d'aquesta crítica, Roncero va intentar defensar la seva postura argumentant que el seu orgull venia principalment per l'actuació dels jugadors que van entrar des de la banqueta: "Orgull pels canvis que hi ha hagut. Ho han fet molt bé i han revolucionat el partit". No obstant això, Pedrerol no va donar crèdit a aquesta resposta i va pujar el to del debat amb una intervenció encara més directa i contundent: "Cal començar a treure màscares i a dir la veritat. S'ha acabat la broma ja. S'ha acabat el 'aquí no passa res'. Aquí passarà molt".

Pedrerol, contundent contra la complaença

Les paraules de Josep Pedrerol van deixar clar que, des de la seva perspectiva, existeix una preocupant actitud conformista en part de l'entorn madridista, especialment després d'una temporada marcada per alts i baixos i derrotes importants davant de rivals directes com el FC Barcelona.

Aquest enfrontament a "El Chiringuito" reflecteix la divisió d'opinions entre periodistes i aficionats madridistes sobre la gestió i el rendiment de l'equip. Pedrerol, amb la seva crítica directa, busca evidentment un canvi d'actitud generalitzat, rebutjant de ple qualsevol missatge que transmeti satisfacció o conformisme davant derrotes doloroses i situacions esportives compromeses.

El debat està servit

La discussió entre Pedrerol, Roncero i Rodríguez promet seguir generant reaccions i controvèrsia en els pròxims dies. El missatge de Pedrerol ha estat clar: no es tolerarà més la complaença, i les decisions del club han d'anar acompanyades d'una crítica realista i exigent des de tots els sectors del madridisme.

Després de la derrota a la final de Copa, el Real Madrid afronta ara importants decisions que podrien canviar el rumb de la plantilla i del club, i en paraules de Pedrerol, "aquí passarà molt". La tensió està servida, i el madridisme, dividit en les seves opinions, espera canvis urgents i contundents.