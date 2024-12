Juanma Rodríguez cambia su estrategia en 'El Chiringuito': 'No sé que...'

Para los seguidores habituales de El Chiringuito el de ayer era un programa imperdible. El Real Madrid había vencido en un escenario complicadísimo cuando prácticamente nadie confiaba en ello y era evidente que los colaboradores merengues del programa iban a armar jaleo. Y, en efecto, así fue; lo hizo, cómo no, Juanma Rodríguez.

Y es que el periodista, en su entrada a plató, empezó tirando de ironía, presumiendo de los grandes éxitos merengues en la última década y citando incluso a Woody Allen. "Decía que el secreto de la felicidad está en las pequeñas cosas. Y yo, no sé por qué, porque el Real Madrid en los últimos diez años no me da más que disgustos, 6 pequeñas Copas de Europa, no sé cuantas pequeñas Ligas... y con esta pequeña tontería de la Atalana, pues, chico, estoy contento".

| Mega

Y por si esto fuera poco, luego Juanma Rodríguez comparó al Real Madrid con John McClane, personaje al que da vida Bruce Willis en la Jungla de Cristal. "Lo puedes tirar del décimo piso, le puede pasar por encima un camión, le puedes tratar de ahogar... y el Real Madrid no es que ha vuelto, es que nunca se ha ido", proclamaba, con una pícara sonrisa asomando en su rostro.

Con todo esto, evidentemente, el colaborador de El Chiringuito trataba de burlarse de todos los que se habían alegrado por la complicada situación deportiva que afrontaba el Real Madrid en Champions. Y también los que consideraban que el equipo blanco no iba a ser capaz de vencer a una Atalanta, equipo al que Juanma Rodríguez, de paso, aprovechó para menospreciar.

| Real Madrid

La discusión con Jorge D'Alessandro

Justo después de su principal discurso de ironías y vaciles, Jorge D'Alessandro quiso reprochar a Juanma Rodríguez su hipocresía. El exfutbolista le mencionó, en un tono de cabreo notable, que en el programa en el que colabora de la radio, le había escuchado dudar del Real Madrid. Y, sobre todo, de Carlo Ancelotti.

En una acalorada discusión entre ambos que se prolongó durante unos minutos pudieron extraerse algunas acusaciones de Jorge D'Alessandro, como "ahora no me vendas la moto" o "ahora no me cambies el discurso". Y Juanma Rodríguez, algo menos presumido ahora, le respondió: "Yo no te acusaría de eso, no me acuses tú a mí. Cuidado con esto".

Mosqueado por las constantes acusaciones de Jorge D'Alessandro, que se alargaron durante un rato, Juanma Rodríguez se levantó molesto. "Así es imposible. Es que no sé ni lo que me ha dicho", decía el madridista. Y así fue como, en apenas unos instantes, el periodista pasó de la ironía al cabreo.

Al final Josep Pedrerol apareció para sentenciar la tregua entre ambos. "Que hoy que sale el EGM descubras a un oyente como Jorge D'Alessandro (por su programa en EsRadio)...". Al final ambos se fundieron en un bonito abrazo, pero, desde luego, las pulsaciones subieron hasta el techo del plató durante los minutos que se alargó la discusión.