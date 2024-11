Juanma Castaño compra la versión del SAOT en el gol anulado al Barça: 'Está bien...'

El fuera de juego semiautomático es una tecnología avanzada implementada en el fútbol para agilizar y mejorar la precisión en la detección de situaciones de fuera de juego. Este sistema utiliza una extensa combinación de cámaras especializadas y algoritmos de inteligencia artificial que capturan el movimiento y la posición de los jugadores y el balón en tiempo real. Las cámaras están ubicadas en diferentes ángulos alrededor del campo y envían datos a un software.

Que, con un margen de error mínimo, determina si un jugador está en posición irregular en el momento en que recibe el balón. Este proceso se desarrolla casi instantáneamente, lo que facilita que el equipo de árbitros de video (VAR) emita una señal a los árbitros en el terreno de juego. Quienes solo deben esperar unos segundos para recibir la confirmación de la jugada.

En los últimos meses, este sistema ha demostrado ser muy fiable, ayudando a que los fueras de juego sean pitados con mayor precisión. No obstante el día de ayer vimos como hasta los ordenadores pueden equivocarse, ya que una jugada de Robert Lewandowski totalmente legal fue pitada como fuera de juego. Esto se debió a un error de interpretación de la tecnología, lo que ha abierto un debate muy extenso en el que se han añadido varios periodistas deportivos.

Juanma Castaño da su opinión

La derrota del F.C Barcelona el día de ayer en San Sebastián ante la Real Sociedad estuvo marcada por la polémica. Aunque es cierto que el conjunto culé no mostró su mejor versión, si el gol inicial anulado a Lewandowski hubiera sido válido, el encuentro seguramente habría sido distinto. No obstante, un error del sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT) hizo que el tanto del polaco no subiera al marcador y la Real Sociedad acabara llevándose los tres puntos.

| Movistar Plus+

Como es normal, esta acción abrió todos los programas de tertulia deportiva tras la finalización del encuentro. Uno de estos fue 'El Partidazo de la COPE', donde un siempre controvertido Juanma Castaño habló sobre esta polémica decisión que perjudicó al F.C Barcelona. Aunque el presentador del famoso programa de radio se dedicó a leer el comunicado oficial en relación a la acción, compró por completo los argumentos que estos planteaban.

"El SAOT traquea 29 puntos de todos los jugadores, con 10 cámaras adicionales a la producción del partido. Uno de esos 29 puntos es la punta de la bota del jugador. Si hubiera confundido con la bota del jugador de la Real, el sistema hubiera dado error, la acción está bien revisada", leía Juanma Castaño.

Como es normal, dentro de la afición culé nadie ha comprado este argumento, ya que las imágenes hablan por si solas. En las mismas se ve como el pie de Aguerd está por delante del de Lewandowski, lo que muestra que el gol tendría que haber subido al marcador.