Matías Almeyda ho aprova: El Sevilla troba un altre possible relleu per a Juanlu

El Sevilla afronta la recta final del mercat amb molta pressió. L'equip necessita tancar sortides, inscriure fitxatges i reforçar posicions clau. Una de les més urgents és el lateral dret, debilitat per les negociacions obertes de Juanlu i Carmona.
El club treballa a contrarellotge per no quedar-se sense opcions fiables. La derrota contra el Getafe al Sánchez-Pizjuán va tornar a deixar en evidència la fragilitat defensiva. Els sevillistes saben que sense un recanvi sòlid serà impossible competir al màxim nivell.
L'operació sortida condiciona els moviments
Antonio Cordón, director esportiu, ha prioritzat aquests dies tancar vendes importants. La sortida de Loïc Badé ja va generar un buit inesperat en defensa. Ara s'espera que Juanlu concreti el seu traspàs al Nàpols i que Carmona decideixi sobre la proposta del Nottingham Forest.
Ambdues operacions en marxa, el Sevilla planeja alliberar espai salarial i fitxar un substitut. El marge econòmic és molt reduït, amb un límit ajustat a LaLiga. Per això, la prioritat són cessions o acords de baix cost. Des d'Anglaterra asseguren que el Sevilla ja ha mogut fitxa. El club ha preguntat per un lateral jove amb projecció.
Nathan Patterson, opció real per a Nervión
Patterson va ser una aposta important del club de Liverpool el 2022. L'Everton va pagar 13 milions d'euros per treure'l del Rangers. Des de llavors ha alternat titularitats i suplències, sense arribar a consolidar-se. En aquestes dues primeres jornades de Premier ni tan sols ha debutat.
Internacional amb Escòcia en 23 ocasions, Patterson és un lateral espigat de 189 centímetres. Pot jugar tant en defensa de quatre com de carriler. La seva polivalència agrada a Matías Almeyda, que busca un perfil ofensiu i amb desplegament.
L'argentí Martín Ortega, amb passaport italià, també ha estat a la llista. Ortega té experiència a l'elit sud-americana i podria arribar traspassat. Tanmateix, el seu cost és més elevat que el d'una cessió com la de Patterson. Cordón valora quina de les dues opcions pot tancar-se més ràpidament.
Una setmana definitiva al mercat
La pressió és màxima perquè el Sevilla ha d'inscriure fitxatges pendents. Encara no figuren a la web de LaLiga i la plantilla està incompleta. Almeyda necessita reforços ja, especialment després del mal inici de lliga. La derrota davant el Getafe ha multiplicat les urgències.
A Nervión confien a resoldre abans del tancament de mercat. Patterson és la via més clara, tot i que dependrà de la rapidesa en les sortides. Si Juanlu marxa al Nàpols, el club podrà actuar.
Un fitxatge necessari per recuperar competitivitat
El Sevilla arrossega setmanes d'incertesa que afecten el vestidor. La manca d'un lateral dret definit limita les opcions tàctiques. Almeyda ha demanat un jugador de confiança per no patir en defensa.
Nathan Patterson representa una aposta raonable en un context complex. L'escocès necessita minuts i el Sevilla un reforç immediat. L'operació podria tancar-se els pròxims dies si s'agilitzen les sortides. Nervión espera amb ansietat un moviment que canviï la dinàmica de l'equip.