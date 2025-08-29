Joven talento para la delantera del Sevilla: Antonio Cordón estudia la fórmula

En Nervión se impone otra vez una máxima conocida: sin gol no hay calma. El arranque liguero, entre lesiones y dudas, ha estrechado el margen de maniobra. Antonio Cordón busca una decisión quirúrgica que libere oxígeno inmediato y preserve patrimonio futuro.

El director de fútbol nervionense, incorporado en junio, ha activado el radar para el frente ofensivo. Las bajas de Akor Adams y Dodi Lukébakio agravan el problema de profundidad en ataque. Con Matías Almeyda pidiendo alternativas, la dirección deportiva explora soluciones de mercado inmediatas. Cordón, nombrado el 4 de junio, lidera esta reconfiguración deportiva.

Enzo Molebe (17): contrato hasta 2027 y debut europeo con el Lyon

El objetivo marcado en rojo es Enzo Molebe, delantero centro del Lyon y joya de su academia. Tiene 17 años, pie derecho, y firmó contrato profesional hasta 2027 tras subir del filial; su valor de mercado figura en 100.000 euros desde la revisión de junio.

Es evidente que el Sevilla no lo podrá fichar por una cifra tan baja. Mide 1,76 metros y acumula internacionalidades juveniles con Francia. En 2024 entró en la lista Next Generation del Guardian, reflejo de su proyección internacional.

El curso 24/25 dejó pistas medibles: nueve partidos y un gol con el Lyon B en National 3. Sumó dos asistencias y 681 minutos, además de tres encuentros y dos goles en la Copa Gambardella. También se estrenó con el primer equipo en Europa, ocho minutos ante el Qarabag, entrando por Fofana en el 82’.

Este verano ya acumuló 71 minutos con el equipo reserva en la jornada inaugural de la National 3. Su nombre incluso apareció en el radar del Chelsea el pasado invierno.

Encaje en el plan de Almeyda: rupturas, presión y margen de revalorización

El perfil encaja con un plan de ataque más vertical, con rupturas a la espalda y presión coordinada. Molebe actúa como nueve móvil, estira defensas y ofrece apoyos cortos para activar a los extremos. Su historial con Francia Sub-17 y Sub-18 respalda un instinto de área que aún está por pulir. La apuesta tendría sentido si la hoja de ruta contempla minutos graduales entre primer equipo y filial, optimizando su adaptación competitiva.

Operación y calendario: horquilla de precio y necesidad del OL de vender

El Sevilla mantiene conversaciones con el Lyon y baraja una horquilla económica entre cinco y diez millones. La negociación nace en un contexto favorable, porque el OL necesita ingresos adicionales tras las exigencias del control financiero francés.

En el club se valoran fórmulas habituales en este tipo de operaciones, como pagos escalonados, variables por rendimiento o una cesión inicial para aclimatación. La urgencia del calendario aprieta: Cordón trabaja con plazos cortos y varias carpetas abiertas a la vez.

Si la negociación avanza, Sevilla ganaría un proyecto de nueve con margen, coste asumible y licencias tácticas. Si no cristaliza, Cordón deberá reorientar el tiro hacia un perfil más hecho y disponible. El reloj apremia - el lunes se cierra el mercado -y el plan del técnico necesita respuestas en el área cuanto antes.