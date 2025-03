2 jugadors del Barça es tornen a lesionar i la situació és insostenible per a Flick

per Iker Silvosa

L'era de Hansi Flick al FC Barcelona està deixant sensacions opugnades. Mentre alguns jugadors han trobat la seva millor versió sota la direcció del tècnic alemany, altres estan vivint un autèntic malson amb les lesions. La situació a la infermeria culer s'ha tornat insostenible, i l'entrenador ha de lidiar amb constants baixes que limiten les seves opcions de cara als pròxims compromisos.

Entre els jugadors més afectats per la mala fortuna es troben Andreas Christensen i Ansu Fati, dos futbolistes que no aconsegueixen sortir del túnel de les lesions. Cap dels dos serà part de la fornada de futbolistes culers que estaran presents en el duel d'aquest diumenge davant la Real Sociedad. I la veritat és que tampoc se'ls espera gaire per a les acaballes del curs.

| FCB

Christensen, un calvari sense final

El cas d'Andreas Christensen és especialment preocupant. El central danès havia rebut l'alta mèdica el passat dimecres i tot indicava que tornaria a la convocatòria per al duel davant la Real Sociedad. No obstant això, la seva alegria ha durat poc. Només tres dies després, ha tornat a ressentir-se de la lesió al tendó d'Aquil·les, segons ha informat MARCA, la mateixa que el va mantenir fora dels terrenys de joc durant gairebé cinc mesos i que fins i tot el va obligar a passar pel quiròfan.

L'exjugador del Chelsea només ha disputat un partit en tota la temporada: el debut de lliga contra el València. Des de llavors, no ha pogut tornar a la competició a causa dels seus constants problemes físics. Després de setmanes de treball amb el grup, semblava que finalment estava llest per tornar, però un nou contratemps l'ha tornat a la infermeria.

Hansi Flick va confirmar la recaiguda en la roda de premsa prèvia al duel contra la Real Sociedad i va admetre que el jugador està molt afectat per la situació. En les pròximes hores, Christensen se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast exacte de la lesió. La preocupació al club és evident. Amb contracte fins al 2026, la seva situació comença a ser un problema per a la planificació esportiva del club.

| FCB

Ansu Fati, entre la inactivitat i la incertesa

Si el cas de Christensen és frustrant, el d'Ansu Fati no es queda enrere. El jove davanter ha passat de ser una de les grans promeses del Barça a convertir-se en un jugador pràcticament descartat. En els últims 12 partits de LaLiga, ha estat desconvocat en vuit ocasions i, en els quatre duels en què va estar disponible, no va jugar ni un sol minut. De fet, la seva participació aquesta temporada es redueix a només vuit partits en total; no juga des de principis d'any en l'eliminatòria copera davant el Barbastro.

En les últimes setmanes, la situació de Fati ha estat encara més complicada. Primer, una sèrie de decisions tècniques el van deixar fora de les convocatòries, i ara, un procés febril l'ha apartat del partit contra la Real Sociedad. Tot i que la seva absència en aquesta ocasió es deu a raons mèdiques, la realitat és que Flick ja havia deixat clar que no comptava amb ell. A principis d'any, l'entrenador alemany va mantenir una conversa amb el davanter per aconsellar-li una sortida, però Fati va decidir quedar-se, conscient que amb prou feines tindria minuts.

El futur del jove atacant és incert. Amb l'arribada de nous fitxatges i la consolidació d'altres jugadors en l'atac, les seves opcions de recuperar un rol important a l'equip són cada vegada més reduïdes. Tot i el seu innegable talent, les lesions i la falta de confiança del cos tècnic han frenat la seva progressió de manera alarmant.