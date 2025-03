El biògraf de Messi deixa anar la bomba sobre el seu retorn al Barça

Des que Lionel Messi va deixar el FC Barcelona a l'agost de 2021, els rumors sobre un possible retorn han estat una constant. Aquell adeu entre llàgrimes a l'Auditori 1899 del Camp Nou va marcar la fi d'una era, però també va deixar una ferida oberta en l'afició culer, que mai ha deixat de somiar amb la tornada del millor jugador de la història del club. Ara, una nova declaració ha fet miques aquestes esperances.

El periodista Guillem Balagué, biògraf oficial de Messi, ha estat taxatiu sobre el futur de l'astre argentí. A través del seu compte oficial de ‘X’, el periodista ha respost a una informació del canal Dsports que assegurava que Messi “no pot parar sense haver jugat abans al nou Camp Nou”. Balagué ha desmentit aquesta afirmació amb una contundent revelació: “A hores d'ara, Messi no té cap intenció de tornar a Barcelona com a jugador”. A més, considera que mentre Joan Laporta segueixi al capdavant del club blaugrana, aquesta possibilitat és pràcticament impossible.

Les ferides de l'adeu de 2021 segueixen obertes

Messi va abandonar el Barça en un dels moments més dolorosos de la seva carrera. L'argentí havia fet tot el possible per continuar al club, però una sèrie de problemes econòmics i polítics van acabar forçant la seva sortida. La negativa del president Joan Laporta a signar l'acord amb CVC i les pressions de LaLiga i el Reial Madrid van acabar amb el jugador rumb a París per vestir la samarreta del PSG durant dues temporades.

Des de llavors, la relació entre Messi i Laporta ha estat marcada per la desconfiança. L'afició blaugrana mai ha acabat d'entendre com es va permetre la marxa del futbolista més determinant de la seva història, i molts consideren que el president té un deute pendent amb el rosarí. No obstant això, malgrat els intents de Laporta per acostar-se a Messi en l'últim any, sembla que la reconciliació no està en els plans de l'actual capità de l'Inter Miami.

La nova llar de Messi: Miami i la MLS

Lluny de Barcelona, Messi ha trobat als Estats Units un lloc on gaudir del futbol sense les pressions de l'elit europea. A l'Inter Miami, l'argentí ha construït un entorn ideal al costat dels seus amics i excompanys Luis Suárez, Sergio Busquets i Jordi Alba. A més, el futbol nord-americà li permet projectar la seva marca personal en un mercat que l'idolatra i que veu en ell la figura perfecta per impulsar el ‘soccer’ al país del màrqueting.

A nivell esportiu, l'Inter Miami té per davant un any carregat de reptes. Messi liderarà l'equip en quatre competicions: la Major League Soccer, la Copa de la Lliga, la CONCACAF Champions League i el Mundial de Clubs, que se celebrarà en sòl nord-americà. Tot indica que l'argentí té la intenció de complir el seu contracte fins al 2025 i seguir gaudint de la seva nova vida a Amèrica del Nord.

El futur de Messi, lluny del Camp Nou

Malgrat els desitjos de molts aficionats i excompanys, el retorn de Messi al Barça com a jugador sembla cada cop més improbable. Els seus èxits amb el club són inigualables: 778 partits, 672 gols, 303 assistències i una vitrina plena de títols, incloent-hi 10 Lligues, 4 Champions League i 6 Pilotes d'Or aconseguits com a blaugrana. No obstant això, tot apunta que aquesta història ja s'ha tancat definitivament.

El futbol és imprevisible i ningú pot descartar que en el futur Messi torni al Barça en un altre rol. Però, almenys per ara, la seva vida és a Miami, i els seus plans no inclouen un retorn a la Ciutat Comtal. Les paraules de Balagué han deixat clar que el somni de veure Messi de nou amb la samarreta blaugrana s'ha esvaït, almenys mentre Laporta segueixi en el càrrec.