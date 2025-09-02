Jota Jordi sentencia sobre la polèmica del VAR i Pedrerol s'enfada: 'Els perjudicats

Vallecas va deixar una nit aspra, amb futbol entretallat i decisions sense xarxa tecnològica. L'enfrontament es va moure en marges estrets, amb tensió creixent i emocions tardanes. El focus competitiu va conviure amb una discussió tècnica que va condicionar mirades i conclusions.
La primera part es va disputar sense VAR operatiu, inclòs el penal assenyalat a Yamal. El sistema va tornar parcialment després del descans, quan el Rayo va pressionar i va trobar l'empat. La interferència tecnològica va alterar inèrcies tàctiques i va elevar la temperatura al voltant de l'arbitratge. La discussió continuarà, però la gespa va deixar pistes nítides sobre el joc.
Les mètriques dibuixen un duel equilibrat en volum, amb dotze rematades per equip. El Rayo va acabar amb més xuts a porta, sis per tres, i més córners, nou a quatre. El Barça va governar la possessió, 57%, però va patir transicions i segones jugades en camp propi. La distribució d'ocasions explica la sensació final de patiment visitant.
Discussió entre Jota Jordi i Pedrerol
Pedrerol va verbalitzar que la polèmica va afavorir el Barça i va elevar el soroll posterior. Jota Jordi va respondre amb un diagnòstic contundent des del plató, alineat amb la lectura culer. «Els perjudicats hem estat nosaltres i el penal és claríssim», va sentenciar Jota Jordi en antena.
Va afegir, segons la seva versió, que l'equip va jugar quaranta-cinc minuts sense fora de joc, i que es va veure molt condicionat. Cal recordar que una de les claus del joc del Barça de Hansi Flick és una defensa avançada que maneja molt bé el fora de joc.
Vallecas, 31/08/2025: VAR avariat i conseqüències tàctiques immediates
Més enllà del soroll, l'evidència competitiva aporta matisos útils per a l'anàlisi immediata. Joan Garcia va sostenir el grup amb aturades decisives, inclosa una a Camello en el descompte. Flick va ajustar alçades després del descans, va tancar passadissos interiors i va buscar possessions més llargues. L'equip va sortir del tram crític gràcies al seu porter i la gestió del ritme.
El penal va arribar amb el sistema inoperatiu; sense revisió, va prevaler la decisió de camp. Amb la tecnologia restituïda, el Rayo va augmentar la pressió, va atacar segones jugades i va castigar a pilota aturada. Fran Pérez va empatar amb una volea al minut seixanta-set, després de servei de cantonada. La dinàmica posterior va mantenir el Barça en bloc mitjà, protegint l'àrea i minimitzant riscos.
Interpretació amb dades: possessió, punteria i gestió d'àrees
El Barça va governar trams amb pilota, però va mancar de tall final i continuïtat en camp rival. El Rayo va ser directe, va acumular centrades laterals i va rematar més entre pals durant la segona part. L'estadística suggereix partit igualat, amb desequilibris puntuals, resolts per intervencions a totes dues àrees. El detall de la punteria i la pilota aturada va marcar el repartiment de punts.
Què ve ara: taula, retorn al Camp Nou i deures després de l'aturada
El punt deixa el Barça amb set unitats, per darrere de Real Madrid i Athletic. El calendari marca València a casa el catorze de setembre, probable retorn a l'Spotify Camp Nou. La prioritat depèn de millorar la sortida davant pressió i la defensa de pilota aturada. Yamal va assumir protagonisme en l'u contra u, va forçar faltes i va donar sortida a l'equip.
Olmo va alternar encert i precipitació, amb una ocasió clara abans del descans desaprofitada. Christensen va sostenir duels frontals, tot i que va patir defensant centrades obertes amb desajustos en els suports. Amb més finor en l'última passada, el partit hauria tingut un altre desenllaç probable.