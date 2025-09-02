Jota Jordi sentencia sobre la polémica del VAR y Pedrerol se enfada: 'Los perjudicados

Vallecas dejó una noche áspera, con fútbol entrecortado y decisiones sin red tecnológica. El encuentro se movió en márgenes estrechos, con tensión creciente y emociones tardías. El foco competitivo convivió con una discusión técnica que condicionó miradas y conclusiones.

La primera parte se disputó sin VAR operativo, incluido el penalti señalado a Yamal. El sistema volvió parcialmente tras el descanso, cuando Rayo apretó y encontró el empate. La interferencia tecnológica alteró inercias tácticas y elevó la temperatura alrededor del arbitraje. La discusión continuará, pero el césped dejó pistas nítidas sobre el juego.

Las métricas dibujan un duelo equilibrado en volumen, con doce remates por equipo. Rayo acabó con más tiros a puerta, seis por tres, y más córners, nueve a cuatro. El Barça gobernó la posesión, 57%, pero sufrió transiciones y segundas jugadas en campo propio. La distribución de ocasiones explica la sensación final de sufrimiento visitante.

Discusión entre Jota Jordi y Pedrerol

Pedrerol verbalizó que la polémica favoreció al Barça y elevó el ruido posterior. Jota Jordi respondió con un diagnóstico contundente desde el plató, alineado con la lectura culé. «Los perjudicados hemos sido nosotros y el penalti es clarísimo», sentenció Jota Jordi en antena.

Añadió, según su versión, que el equipo jugó cuarenta y cinco minutos sin fuera de juego, y que se vio muy condicionado. Cabe recordar, que una de las claves del juego del Barça de Hansi Flick, es una defensa adelantada que maneja muy bien el fuera de juego.

Vallecas, 31/08/2025: VAR averiado y consecuencias tácticas inmediatas

Más allá del ruido, la evidencia competitiva arroja matices útiles para el análisis inmediato. Joan García sostuvo al grupo con paradas decisivas, incluida una a Camello en el descuento. Flick ajustó alturas tras el descanso, cerró pasillos interiores y buscó posesiones más largas. El equipo salió del tramo crítico gracias a su guardameta y la gestión del ritmo.

El penalti llegó con el sistema inoperativo; sin revisión, prevaleció la decisión de campo. Con tecnología restituida, Rayo aumentó presión, atacó segundas jugadas y castigó en balón parado. Fran Pérez empató con una volea en el minuto sesenta y siete, tras saque de esquina. La dinámica posterior mantuvo al Barça en bloque medio, protegiendo área y minimizando riesgos.

Interpretación con datos: posesión, puntería y gestión de áreas

El Barça gobernó tramos con balón, pero careció de filo final y continuidad en campo rival. Rayo fue directo, acumuló centros laterales y remató más entre palos durante la segunda parte. La estadística sugiere partido parejo, con desequilibrios puntuales, resueltos por intervenciones en ambas áreas. El detalle de la puntería y el balón parado marcó el reparto de puntos.

Qué viene ahora: tabla, regreso al Camp Nou y deberes tras el parón

El punto deja al Barça con siete unidades, por detrás de Real Madrid y Athletic. El calendario marca Valencia en casa el catorce de septiembre, probable regreso al Spotify Camp Nou. La prioridad pasa por mejorar la salida ante presión y la defensa de balón parado. Yamal asumió protagonismo en el uno contra uno, forzó faltas y dio salida al equipo.

Olmo alternó acierto y precipitación, con una ocasión clara antes del descanso desaprovechada. Christensen sostuvo duelos frontales, aunque sufrió defendiendo centros abiertos con desajustes en apoyos. Con mayor finura en el último pase, el partido habría tenido otro desenlace probable.