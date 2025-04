Jota Jordi remata el Reial Madrid amb el seu tuit després de la derrota davant l'Arsenal

És evident que poca gent més feliç hi haurà ara mateix que els seguidors de l'Arsenal. Fa ja 26 anys que no veuen el seu equip ficar-se a les semifinals de la Champions League. I el d'ahir va ser un pas molt important cap a la conquesta d'aquest gran assoliment, només aconseguit en dues ocasions al llarg de tota la història de l'entitat londinenca.

De ben segur que guanyar-li i dominar-li de manera contundent a un dels millors clubs del planeta és un subidón especial. Una de les nits més màgiques que hauran viscut en la història recent a l'Emirates. Sobretot, després de veure's descartat ja de debatre-li la Premier League al Liverpool. Una altra vegada.

No obstant això, hi ha un altre gremi que també està irradiant felicitat en les hores prèvies a la disputa del seu respectiu partit. Els aficionats del Barça han sentit com a seva la contundent victòria 'gunner' ahir a la nit. I molts d'ells han mostrat a través de les seves xarxes socials, en to evidentment burleta, les seves impressions sobre el duel.

Jota Jordi, sense pèls a la llengua

Per exemple, sense anar més lluny, el conegut col·laborador culé d'El Chiringuito Jota Jordi no s'ha tallat un pèl a referir-se a la derrota del seu equip rival. "Q HUMILLACIÓ!!!!! L'ARSENAL AMB 5 LESIONATS LI FOT UNA PALLISSA HISTÒRICA AL MADRID Q HAVIA DE GUANYAR EL SEPTETE", va publicar.

És cert que els de Mikel Arteta es presentaven a l'encontre amb una llista extensa i important de lesionats. Fins a cinc futbolistes de gran entitat no estaven disponibles per a l'anada d'aquests quarts de final de la Champions League. Eren Calafiori, Gabriel Magalhaes, Havertz, Tomiyasu i Gabriel Jesus. Però, tot i així, els anglesos van ser capaços de sotmetre els espanyols.

També és cert que en la història contemporània d'aquesta competició, el Barça ha rebut també diversos cops, molts més que els merengues, d'aquest calibre. No obstant això, la rivalitat entre ambdues aficions és quelcom que no cessarà sota cap concepte. I més amb una possible, ara ja més complicada, final de Champions entre Real Madrid i FC Barcelona.

Amb tot, va ser una gran nit, sens dubte, per a tots els actors antimadridistes. El torn del Barça arriba avui, en la visita del Dortmund a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De primeres, l'alemany es presenta com un rival més assequible per al conjunt culé del que l'Arsenal ha estat per al Real Madrid. Però la Champions és la Champions.