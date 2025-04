2 paraules: La surrealista reacció de Tomás Roncero després de la derrota del Reial Madrid

Nit complicada la que va viure el Real Madrid a l'Emirates. L'Arsenal va ser molt superior i els merengues no van estar a l'altura del que exigeixen uns quarts de final de la Champions League. És més, en certa manera han d'inclús mostrar-se agraïts d'haver encaixat 'únicament' tres gols.

Els 'Gunners' podrien haver fet molt més àmplia l'avantatge de no ser per un bon Thibaut Courtois, que va protagonitzar diverses aturades de mèrit. De fet, el porter belga és l'únic que pot o mereix lliurar-se de l'apedregament públic de crítiques a la qual inevitablement s'ha sotmès el Real Madrid. I és que molts madridistes han esclatat.

| Real Madrid

Alguns han trobat el gran culpable en Carlo Ancelotti. Per les seves alineacions, per no ser capaç de seure titulars, per no donar oportunitats a qui les mereix, per no ser capaç de treure suc a la plantilla i per les seves decisions. Altres assenyalen directament a Vinicius o a Rodrygo, ambdós a un nivell molt criticable.

El mateix passa amb altres futbolistes de la plantilla com David Alaba o Eduardo Camavinga, que estan realment lluny del seu nivell òptim. De fet, l'austríac és el que comet faltes innecessàries al límit de l'àrea que acaben amb dos autèntics golassos de Declan Rice. Sigui com sigui, l'evident és que es fa complex identificar un únic culpable per explicar semblant debacle.

Tomás Roncero, curt però concret

Per això, altres madridistes, com Tomás Roncero, s'han limitat a simplement resignar-se. La ràbia entre tot el madridisme és notable, ja que és, per a ells, intolerable que l'equip es presenti a les acaballes de la temporada en aquest limitadíssim nivell. El periodista ha fet pública la seva decepció amb un breu tuit, fins i tot irònic, en el qual es pot llegir 'fuck off'.

Tots recordem l'enrenou que es va produir en el futbol espanyol arran d'aquestes dues paraules angleses. Sigui com sigui, el que és evident és que està sent un curs totalment estrany en l'entorn merengue. Malgrat tot el dolent, segueixen vius en les tres competicions i són un dels quatre equips que aspiren al triplet al Vell Continent.

De fet, ja comencen a respirar-se aires de remuntada de cara al duel que es disputarà el pròxim dimecres al Santiago Bernabéu. Els blancs ja han demostrat en més d'una ocasió que si hi ha un equip capaç de donar-li la volta a això independentment de tot, és el Real Madrid.