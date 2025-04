Contundent resposta de Xavier Valls a Jofre Mateu després de parlar de Gavi

Segueix el debat futbolístic al centre del camp blaugrana. Els periodistes experts en esports de TV3 no es posen d'acord sobre qui han de ser els onze titulars. El debat s'ha originat entre dos companys de la Televisió de Catalunya, en concret, del programa Onze del canal Esport 3. El presentador Xavi Valls i l'exjugador del Barça, Girona FC i altres equips, Jofre Mateu, han mostrat les seves diferències.

L'exjugador ha criticat a Gavi per les seves paraules en roda de premsa. El migcampista andalús ha criticat aquells que el critiquen i que asseguren que no sap jugar a futbol: "no té ni puta idea". Una frase que demostra el caràcter del jove futbolista, dins i fora del terreny de joc. No obstant l'actitud, no ha agradat a Jofre Mateu, que ha assegurat que jugadors que parlen així, tindran problemes en el futur.

Xavi Valls no ho ha vist de la mateixa manera. "Més gavis i menys Frenkies". Deixant clar que prefereix l'internacional espanyol abans que el neerlandès. En aquest sentit, De Jong mai s'ha consolidat com un dels millors jugadors del FC Barcelona i en molts moments de la seva carrera ha estat qüestionat pel seu nivell de joc.

Debat habitual a Esport 3

Els espectadors fidels del programa 'Onze' ja saben que aquest és un tema de debat entre els tertulians. Marc Casadó, abans de la lesió, semblava que havia assegut a Frenkie de Jong, però amb la lesió del català, l'internacional per Països Baixos tindrà més participació en l'equip. Fins ara, sabíem que David Bernabeu participava en la discussió de si Frenkie de Jong sí o no. Ara també s'ha unit un altre dels tertulians principals: Jofre Mateu.

Carrera de Frenkie de Jong

De Jong va començar la seva carrera professional al Willem II, on va debutar a l'Eredivisie el 10 de maig de 2015. Poc després, a l'agost d'aquell mateix any, va ser transferit a l'Ajax d'Amsterdam, tot i que va romandre cedit al Willem II fins a finals de 2015. A l'Ajax, inicialment va jugar per a l'equip filial, Jong Ajax, abans de consolidar-se en el primer equip. Durant la temporada 2018-2019, va tenir un paper destacat ajudant l'Ajax a assolir les semifinals de la Lliga de Campions de la UEFA i a guanyar l'Eredivisie i la Copa dels Països Baixos.

Etapa al FC Barcelona

El gener de 2019, el FC Barcelona va anunciar el fitxatge de De Jong per 75 milions d'euros, efectiu a partir de juliol d'aquell any. Va debutar oficialment amb el club català el 16 d'agost de 2019 en un partit contra l'Athletic Club. Des de la seva arribada, ha estat una peça clau al mig del camp de l'equip. A la final de la Copa del Rei de 2021, va contribuir significativament anotant un gol i proporcionant dues assistències en la victòria 4-0 sobre l'Athletic Club, obtenint així el seu primer títol amb el Barcelona. El maig de 2023, va guanyar la seva primera Lliga amb el club. Després de la sortida de Sergio Busquets i Jordi Alba el juliol de 2023, va ser nomenat quart capità de l'equip. ​

| F.C. Barcelona

Trajectòria internacional

De Jong va debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos al setembre de 2018. Des de llavors, ha estat un jugador habitual en l'equip nacional, participant a la UEFA Nations League, on els Països Baixos van ser subcampions el 2019, i a l'Eurocopa 2020. Al Mundial de Qatar 2022, va anotar un gol a la fase de grups contra la selecció amfitriona. ​