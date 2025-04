Jota Jordi i José Álvarez diuen prou després del penal no assenyalat a Ferran: 'Cal..'

La polèmica arbitral continua sent protagonista absoluta en la final de la Copa del Rei 2024/2025 entre FC Barcelona i Real Madrid. Després d'un controvertit penal no assenyalat sobre Ferran Torres gairebé al final del partit, els coneguts tertulians Jota Jordi i José Álvarez no han pogut contenir la seva indignació i han exigit contundentment respostes.

Indignació absoluta després del penal no assenyalat

En les acaballes del temps reglamentari, amb el marcador igualat 2-2, una acció entre Antonio Rüdiger i Ferran Torres dins de l'àrea madridista ha provocat una forta polèmica. El defensa alemany sembla colpejar el davanter blaugrana en una jugada dubtosa, que encara que no és clarament flagrant, sí que podia interpretar-se com a penal. No obstant això, l'àrbitre principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha decidit no assenyalar la pena màxima, i tampoc va ser cridat pel VAR, dirigit per González Fuertes, per revisar l'acció.

La decisió ha generat un profund enuig entre l'afició culer i especialment en tertulians com José Álvarez, qui ràpidament va manifestar la seva indignació a Twitter: "L'amenaça de no presentar-se ha sorgit efecte. El VAR no crida l'àrbitre per ensenyar-li un penal escandalós. Escandalós". I després ha afegit amb duresa en un altre missatge: "El penal no assenyalat a Ferran és un autèntic escàndol. Han aconseguit el que volien, condicionar i adulterar aquest partit".

Jota Jordi exigeix mesures contundents

Per la seva banda, Jota Jordi també ha explotat a les xarxes socials mostrant clarament la seva frustració i suggerint una acció radical per part de l'equip blaugrana: "Amb el d'ahir ho han aconseguit. CAL ABANDONAR EL CAMP JA!". Aquest contundent missatge reflecteix el nivell d'impotència i enuig davant una situació que molts aficionats i comentaristes culers consideren injusta i condicionada per la campanya prèvia de pressió realitzada pel Real Madrid sobre els àrbitres.

| FCB

Aquesta jugada polèmica se suma a altres dues accions ocorregudes en la primera meitat, una possible mà de Fede Valverde i una altra acció dubtosa de Dani Ceballos sobre Pau Cubarsí, que també van ser àmpliament protestades pel Barcelona sense èxit.

Les declaracions públiques dels periodistes Jota Jordi i José Álvarez evidencien clarament la crispació generalitzada del barcelonisme per l'arbitratge d'aquesta final, marcat des de l'inici per la tensió derivada de la pressió exercida pel Real Madrid durant la setmana prèvia.

A pocs minuts del final del partit, queda palès que, independentment del resultat final, la polèmica arbitral marcarà profundament la percepció i l'anàlisi posterior d'aquesta intensa final de la Copa del Rei, amb conseqüències potencialment significatives per a futures relacions institucionals i mediàtiques en el futbol espanyol.