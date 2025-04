Jota Jordi y José Álvarez dicen basta tras el penalty no señalado a Ferran: 'Hay que'

La polémica arbitral continúa siendo protagonista absoluta en la final de la Copa del Rey 2024/2025 entre FC Barcelona y Real Madrid. Tras un controvertido penalti no señalado sobre Ferran Torres casi al final del partido, los conocidos tertulianos Jota Jordi y José Álvarez no han podido contener su indignación y han exigido contundentemente respuestas.

Indignación absoluta tras el penalti no señalado

En las postrimerías del tiempo reglamentario, con el marcador igualado 2-2, una acción entre Antonio Rüdiger y Ferran Torres dentro del área madridista ha provocado una fuerte polémica. El defensa alemán parece golpear al delantero azulgrana en una jugada dudosa, que aunque no es claramente flagrante, sí podía interpretarse como penalti. Sin embargo, el árbitro principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha decidido no señalar la pena máxima, y tampoco fue llamado por el VAR, dirigido por González Fuertes, para revisar la acción.

La decisión ha generado un profundo enfado entre la afición culé y especialmente en tertulianos como José Álvarez, quien rápidamente manifestó su indignación en Twitter: "La amenaza de no presentarse ha surgido efecto. El VAR no llama al árbitro para enseñarle un penalti escandaloso. Escandaloso". Y luego ha añadido con dureza en otro mensaje: "El penalti no señalado a Ferran es un auténtico escándalo. Han conseguido lo que querían, condicionar y adulterar este partido".

Jota Jordi exige medidas contundentes

Por su parte, Jota Jordi también ha explotado en redes sociales mostrando claramente su frustración y sugiriendo una acción radical por parte del equipo azulgrana: "Con lo de ayer lo han conseguido. HAY QUE ABANDONAR EL CAMPO YA!". Este contundente mensaje refleja el nivel de impotencia y enfado ante una situación que muchos aficionados y comentaristas culés consideran injusta y condicionada por la campaña previa de presión realizada por el Real Madrid sobre los árbitros.

| FCB

Esta jugada polémica se suma a otras dos acciones ocurridas en la primera mitad, una posible mano de Fede Valverde y otra acción dudosa de Dani Ceballos sobre Pau Cubarsí, que también fueron ampliamente protestadas por el Barcelona sin éxito.

Las declaraciones públicas de los periodistas Jota Jordi y José Álvarez evidencian claramente la crispación generalizada del barcelonismo por el arbitraje de esta final, marcado desde el inicio por la tensión derivada de la presión ejercida por el Real Madrid durante la semana previa.

A pocos minutos del final del partido, queda patente que, independientemente del resultado final, la polémica arbitral marcará profundamente la percepción y el análisis posterior de esta intensa final de la Copa del Rey, con consecuencias potencialmente significativas para futuras relaciones institucionales y mediáticas en el fútbol español.