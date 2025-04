Les llàgrimes de Jota Jordi després del gol de Ferran Torres a la final de la Copa del Rei

La final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid està sent un autèntic carrusel d'emocions. Una de les imatges més emotives i destacades de la nit ha estat protagonitzada pel conegut tertulià esportiu Jota Jordi, qui no ha pogut contenir les llàgrimes després del gol de l'empat anotat per Ferran Torres al minut 84.

La tensió acumulada durant tot el partit ha explotat al plató del programa esportiu 'El Chiringuito', on Jota Jordi vivia intensament el matx. Després d'una segona part dominada inicialment pel Real Madrid, especialment amb l'entrada de Kylian Mbappé al terreny de joc, el marcador havia donat un gir, passant d'un favorable 1-0 per als blaugranes gràcies al gol inicial de Pedri a un preocupant 1-2, després dels gols del mateix Mbappé i Tchouameni.

Però, quan semblava que el Real Madrid podria endur-se la victòria, Ferran Torres ha aparegut per rescatar el Barça en una acció gairebé aïllada, aprofitant una de les poques oportunitats clares del conjunt català a la segona meitat. El gol ha provocat una explosió d'alegria immediata en Jota Jordi, qui ha saltat i celebrat amb enorme intensitat, completament fora de si, en una reacció visceral que va mostrar clarament el profund sentiment culé del tertulià.

Llàgrimes que reflecteixen pur barcelonisme

Moments després, ja més calmat, Jota Jordi s'ha assegut, visiblement emocionat, i ha començat a plorar, mostrant clarament la càrrega emocional que havia acumulat durant el partit. Aquestes llàgrimes ràpidament han donat la volta a les xarxes socials, convertint la seva reacció en un dels moments virals de la nit, simbolitzant la passió amb què els seguidors blaugranes estaven vivint aquest transcendental duel.

Aquesta reacció sincera i espontània capturada en imatges per les càmeres de 'El Chiringuito' reflecteix perfectament la tensió i el dramatisme propi d'un Clàssic disputat en una final de Copa. Per a Jota Jordi i per a molts aficionats del Barça, el gol de Ferran significava molt més que un simple empat: era el renéixer de l'esperança després d'una segona part molt complicada.

Ferran Torres, heroi inesperat en un moment crucial

El gol de Ferran Torres ha arribat en un moment especialment oportú per al Barça, quan amb prou feines generava perill real sobre la porteria defensada per Thibaut Courtois. L'acció individual del davanter blaugrana no només ha canviat completament el desenvolupament del partit, sinó que també ha revifat la moral i la confiança de l'equip de Hansi Flick per afrontar els minuts finals.

La final de la Copa del Rei segueix oberta, però sens dubte, la reacció emotiva de Jota Jordi quedarà gravada com una de les grans imatges d'aquesta nit inoblidable per a tots els seguidors del futbol espanyol.