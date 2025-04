Jota Jordi esclata, al Reial Madrid li surt bé la campanya de pressió: 'Ens...'

La polèmica arbitral segueix protagonitzant la final de la Copa del Rei 2024/2025 entre FC Barcelona i Real Madrid. El conegut tertulià Jota Jordi no ha pogut contenir la seva indignació i ha esclatat a les xarxes socials davant el que considera un clar efecte de la campanya de pressió exercida pel conjunt madridista en els dies previs al partit.

Jota Jordi denuncia la pressió arbitral: "Ens ho posaran molt difícil"

En la seva publicació, Jota Jordi ha llançat un missatge contundent i carregat d'ironia: "Ens costarà perquè ens ho posaran molt difícil. De moment dos penals i dues grogues dels que es queixen dels àrbitres". El tertulià blaugrana acompanya el seu missatge amb una imatge que mostra una jugada polèmica en què Dani Ceballos sembla cometre penal sobre el jove defensa culer Pau Cubarsí, una acció que ha desfermat nombroses protestes entre l'afició barcelonista.

| Real Madrid

La controvèrsia no acaba aquí. Una altra jugada altament discutida involucra Fede Valverde, qui va protagonitzar una possible mà dins de l'àrea que tampoc va ser sancionada per l'àrbitre i el VAR no va discutir la decisió del trencilla. Aquestes dues accions, produïdes en la primera part, han generat una gran indignació en l'entorn blaugrana.

La campanya de pressió madridista, al centre del debat

La molèstia expressada per Jota Jordi arriba després d'una setmana convulsa en què el Real Madrid va expressar públicament la seva disconformitat amb els àrbitres assignats per a la final. Els blancs van acusar de parcialitat els col·legiats Ricardo de Burgos Bengoetxea i Pablo González Fuertes, protagonitzant fins i tot un plantejament sense precedents en no assistir ni a l'entrenament oficial, ni a la roda de premsa, ni al tradicional sopar institucional.

Aquesta pressió prèvia, segons Jota Jordi i gran part del barcelonisme, podria estar condicionant les decisions arbitrals durant el partit, perjudicant ostensiblement el conjunt blaugrana.

La jugada de Ceballos sobre Cubarsí, clarament reflectida en la imatge compartida per Jota Jordi, mostra un contacte aparentment suficient per decretar penal. No obstant això, l'àrbitre va decidir no assenyalar la pena màxima, augmentant la sensació de frustració entre jugadors i seguidors culers.

Quant a la jugada protagonitzada per Fede Valverde, les imatges mostren com la pilota impacta en el braç del jugador madridista dins de l'àrea blanca. Malgrat la claredat de l'acció, ni l'àrbitre ni el VAR van intervenir, generant encara més controvèrsia.

Jota Jordi, com a representant del sentir culer a les xarxes socials, reflecteix clarament la frustració de l'entorn blaugrana davant el que consideren decisions injustes i condicionades per l'ambient extraesportiu.