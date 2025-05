Adrián Sánchez diu prou amb un jugador del Barça: El vol fora

per Iker Silvosa

L'eliminació del FC Barcelona davant l'Inter de Milà a les semifinals de la Champions League 2025 ha desfermat una onada de crítiques cap a diversos futbolistes culers, però especialment cap a Ronald Araújo. El periodista Adrián Sánchez ha estat contundent a les seves xarxes socials en assenyalar el defensa uruguaià com un dels principals responsables de la derrota.

"Vaja partit d'Araújo... un més", va escriure Adrián Sánchez després de finalitzar el partit, en una publicació que ràpidament va guanyar ressò entre l'afició culer, que va compartir àmpliament el seu malestar pel rendiment mostrat pel jugador uruguaià.

Un partit per oblidar d'Araújo

Ronald Araújo va entrar al camp al minut 76 substituint Iñigo Martínez, que tenia groga, i la seva actuació va acabar sent decisiva, tot i que de manera negativa per als interessos del Barça. El defensa uruguaià va estar involucrat en dos dels gols clau que van acabar donant la victòria a l'Inter.

| Inter de Milán

Al minut 93, amb el Barça momentàniament classificat gràcies a una èpica remuntada, Araújo va fallar estrepitosament en la marca d'Acerbi, permetent que el central italià s'avancés i anotés el gol de l'empat a tres que enviava el partit a la pròrroga. Ja en el temps extra, Araújo va tornar a ser protagonista negatiu, quan Marcus Thuram, davanter de l'Inter que portava visiblement coix tota la segona meitat, el va superar amb sorprenent facilitat per assistir en la jugada del definitiu 4-3 anotat per Davide Frattesi.

Antecedents preocupants a Europa

Aquest no és el primer episodi negatiu de Ronald Araújo en una eliminatòria europea important. La passada temporada, durant els quarts de final de la Champions League davant el PSG, el central ja va cometre errors crucials que van facilitar l'eliminació de l'equip blaugrana. Aquella actuació també va generar nombroses crítiques en el seu moment.

A més, l'actual temporada d'Araújo ha estat especialment complicada a causa de les lesions que el van mantenir fora de l'equip durant molts mesos. Al seu retorn, va trobar que la parella formada per Pau Cubarsí i Iñigo Martínez estava plenament consolidada, reduint significativament els seus minuts i el seu protagonisme a l'equip.

Futur incert i crítiques generalitzades

L'acumulació d'aquests errors, juntament amb la seva limitada participació i rendiment qüestionable en els últims partits, han portat molts aficionats blaugranes a demanar la seva sortida del club a l'estiu. Aquesta opinió està recolzada a més per la possibilitat d'obtenir una bona suma econòmica amb el seu traspàs, la qual cosa podria ajudar a reforçar altres posicions més necessitades.

El missatge d'Adrián Sánchez, reconegut per la seva influència en l'afició culer, reflecteix una creixent tendència entre els seguidors barcelonistes: la paciència amb Araújo s'està esgotant. Aquest estiu podria ser clau per determinar si el jugador uruguaià continua vestint la samarreta blaugrana o acaba sortint per la porta del darrere després d'una temporada decebedora.