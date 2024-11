Jota Jordi es frega les mans després de la derrota del Reial Madrid: Pedrerol s'enfada

Que fos una nefasta nit per al Reial Madrid és sinònim inequívoc de tot el contrari a l'entorn del Barça; en això consisteixen les rivalitats. Els aficionats blaugranes, feliços després de la recent victòria del seu equip i la consolidació en els primers vuitens llocs, van celebrar ahir la derrota del Reial Madrid a Anfield. I és que els de Carlo Ancelotti van estar molt lluny de ser aquell equip acostumat a les gestes les nits europees.

Precisament el tècnic italià és un dels elements de l'actual vestidor merengue que està sent més criticat. La seva gestió de la plantilla aquesta temporada no està agradant a la comunitat futbolera. I la realitat és que les decisions que ha estat prenent no han ajudat del tot el benestar del Reial Madrid, ja que no ha sabut dosificar jugadors quan tocava i no ha fet els canvis propicis en moltes ocasions.

I això és precisament el que va voler atribuir ahir a la nit Jota Jordi als aficionats merengues que no són capaços d'adonar-se de la mala gestió del seu entrenador. "A mi el que em cabreja és que no pugueu criticar Ancelotti", va dir el periodista. Aquest comentari va mosquejar Josep Pedrerol, que va esclatar i va deixar anar un discurs pro Ancelotti que no casa gaire amb la realitat del Madrid.

El cabreig de Josep Pedrerol

Si bé és cert que el periodista va reconèixer que sí que li semblava just recriminar alguns aspectes al míster italià, com “com ha de manejar una plantilla, de si entrenar o no entrenar, de tàctiques, de canvis, de dosificar, de motivar, de parlar amb la premsa..", considera que "cal respectar-lo".

"A premsa ha llançat el missatge de 'no estem tan malament' i després al vestidor ja dirà el que cal fer. Però no farà un discurs que agradi als culers, no va d'això", continuava relatant el català. I la gran cúspide del seu cabreig va arribar quan va dir: "I dieu: 'Florentino hauria de dir a Ancelotti què és el Reial Madrid'. A Ancelotti cal explicar-li què és el Reial Madrid? Que ha demostrat ser més madridista que ningú. Avui el més fàcil és picar Ancelotti, però cal respectar-lo". I va acabar amb un contundent: “Un respecte al millor entrenador del món”.

| El Chiringuito

Així doncs, evidentment, Josep Pedrerol s'ha posicionat del costat de Carlo Ancelotti i no considera res que la solució per resoldre l'actual situació merengue sigui destituir-lo. "Cal deixar que s'acabi la temporada encara que acabi el 32 a Champions", va proclamar el conductor del Chiringuito.