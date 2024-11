L'esperada reacció de Tomás Roncero al partit de Mbappé: 'Li pesa...'

El Reial Madrid travessa una crisi esportiva inusual a la seva història recent. La derrota per 2-0 contra el Liverpool a Anfield no només va deixar l'equip a la posició 24 de la Champions, sinó que va evidenciar greus mancances en joc, intensitat i lideratge. Mentre el conjunt blanc acumula tres derrotes en cinc partits, les crítiques han començat a centrar-se en les figures més destacades, com Kylian Mbappé, que tenia la responsabilitat de liderar l'equip però va tornar a quedar en deute.

Ahir a la nit, a El Chiringuito, Tomás Roncero va expressar la seva frustració després del partit, encara que va evitar condemnar completament Mbappé. "Un sentiment de decepció i frustració total, perquè el Madrid ha fet tot el que ha pogut", va assegurar Roncero a l'inici de la seva intervenció. Tot i això, no va trigar a assenyalar les diferències entre el Reial Madrid actual i l'equip que va enlluernar fa només dos anys en aquest mateix estadi. “Fa dos anys en vam ficar cinc al Liverpool aquí mateix. I ara, què ha passat?”.

Mbappé, cridat a ser l'estrella del partit en absència de Vinicius, es va tornar a quedar curt en el rendiment. Amb estadístiques decebedores, com només un 50% de regats completats, un penal fallat i 15 possessions perdudes, el davanter francès no va aconseguir assumir el pes de l'equip. Tomás Roncero, però, va cridar a la calma: “A algun el sorprendrà, però jo no mataré Mbappé. Primer, perquè en necessitem”.

Tomás Roncero, optimista malgrat el drama

El periodista va anar més enllà en reflexionar sobre l'impacte de la samarreta del Reial Madrid en jugadors de talla mundial. “És un jugador que té 25 anys, però aquesta samarreta és brutal. Té un bloqueig perquè li pesa la samarreta del Reial Madrid, però en algun moment li deixarà de pesar”. Per a Roncero, la clau és ajudar Mbappé a superar aquesta barrera mental i permetre-li alliberar el seu potencial. “Quan s'alliberi del cap, serà el jugador que hem vist amb França i en alguns trams amb el PSG”.

Tomás Roncero també va aprofitar per defensar Carlo Ancelotti, el lloc del qual comença a ser qüestionat per part de l'afició. “Ancelotti el que ha fet avui no és protegir el vestidor, és protegir el projecte, perquè això no està acabat”. Amb la seva característica vehemència, va afegir: “Ni a Mbappé ni a Ancelotti els mataré. Aquest no és un vestuari trencat”.

El madridisme, acostumat a ressorgir en moments crítics, enfronta un repte majúscul. Roncero va concloure amb un missatge d'esperança: “Ens ha guanyat ara el millor equip d'Europa. Però ja veurem com s'aixeca aquest equip”. En un moment on les crítiques són el més fàcil, Roncero va demanar paciència per permetre que tant Mbappé com el Reial Madrid trobin novament el camí cap a la grandesa.