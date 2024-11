Jota Jordi se frota las manos tras la derrota del Real Madrid: Pedrerol se enfada

Que fuera una aciaga noche para el Real Madrid es sinónimo inequívoco de todo lo contrario en el entorno del Barça; en eso consisten las rivalidades. Los aficionados azulgranas, felices tras la reciente victoria de su equipo y la consolidación en los primeros octavos puestos, celebraron ayer la derrota del Real Madrid en Anfield. Y es que los de Carlo Ancelotti estuvieron muy lejos de ser aquel equipo acosumbrado a las gestas en las noches europeas.

Precisamente el técnico italiano es uno de los elementos del actual vestuario merengue que está siendo más criticado. Su gestión de la plantilla esta temporada no está agradando en la comunidad futbolera. Y la realidad es que las decisiones que ha estado tomando no han ayudado del todo al bienestar del Real Madrid, pues no ha sabido dosificar jugadores cuando tocaba y no ha realizado los cambios propicios en muchas ocasiones.

Y eso es precisamente lo que quiso achacarle anoche Jota Jordi a los aficionados merengues que no son capaces de darse cuenta de la mala gestión de su entrenador. "A mí lo que me cabrea es que no podáis criticar a Ancelotti", dijo el periodista. Ese comentario mosqueó a Josep Pedrerol, quien estalló y soltó un discurso pro Ancelotti que no casa mucho con la realidad del Madrid.

El cabreo de Josep Pedrerol

Si bien es cierto que el periodista reconoció que sí le parecía justo recriminar algunos aspectos al míster italiano, como "cómo debe manejar una plantilla, de si entrenar o no entrenar, de tácticas, de cambios, de dosificar, de motivar, de hablar con la prensa..", considera que "hay que respetarle".

"En prensa ha lanzado el mensaje de 'no estamos tan mal' y luego en el vestuario ya dirá lo que hay que hacer. Pero no va a hacer un discurso que guste a los culés, no va de eso", continuaba relatando el catalán. Y la gran cúspide de su cabreo llegó cuando dijo: "Y decís: 'Florentino debería decirle a Ancelotti lo que es el Real Madrid'. ¿A Ancelotti hay que explicarle lo que es el Real Madrid? Que ha demostrado ser más madridista que nadie. Hoy lo fácil es machacar a Ancelotti, pero hay que respetarle". Y terminó con un contundente: "Un respeto al mejor entrenador del mundo".

| El Chiringuito

Así pues, evidentemente, Josep Pedrerol se ha posicionado del lado de Carlo Ancelotti y para nada considera que la solución para solventar la actual situación merengue sea destituirle. "Hay que dejar que acabe la temporada aunque termine el 32 en Champions", proclamó el conductor de El Chiringuito.