Jota Jordi enfonsa Josep María Bartomeu: Marçal Lorente no sap ni què dir

En les nits agitades de tertúlia futbolística, poques vegades un discurs aconsegueix captar tanta atenció com el pronunciat per Jota Jordi en ple debat sobre un dels grans culebrons de l'estiu. El sorprenent desenllaç en el cas Nico Williams, que va passar de tenir un peu i mig al Barça a renovar de manera històrica amb l'Athletic Club, ha generat una onada de reaccions intenses a l'entorn blaugrana i al món del futbol espanyol.

Jota Jordi va ser clar des del primer minut. Va reclamar un Barça fort als despatxos, que no sucumbeixi davant les pressions de representants o jugadors a la recerca de condicions privilegiades.

"Jo el que vull és tenir un president que no es rendeixi absolutament a cap xantatge de cap representant i que defensi el meu club". Així va començar Jota Jordi el seu al·legat. El tertulià va recalcar que el club ha de protegir els seus interessos i el valor del seu escut per damunt de qualsevol jugador: "I que si un jugador ve amb moltes exigències... res. Si tu vols jugar al Barça, acceptes el que hi ha".

| YouTube

Jordi va aprofitar per recordar l'escenari econòmic difícil que travessa el club i no va dubtar a responsabilitzar l'anterior directiva: "El que hi ha ara és molt dolent per culpa del president que hi havia abans (Josep María Bartomeu)". Va denunciar que les decisions preses durant aquell període encara pesen sobre el Barça, esmentant casos com el de Messi: "Fa quatre dies, vam haver de pagar més de 20 milions d'euros a jugadors que van renovar el dia abans que marxés Bartomeu. Entre d'altres, Messi, que va cobrar 6,5 milions d'euros fa quatre dies del Barça".

Dani Olmo com a exemple i crítica a l'actitud de Nico Williams

Per a Jota Jordi, el Barça ha de fitxar jugadors compromesos, que tinguin clar el seu desig de vestir la samarreta blaugrana sense importar les condicions. "Jo vull que sigui com Dani Olmo, que va dir 'jo vull jugar al Barça passi el que passi, perquè el meu somni és jugar al Barça'", va sentenciar, elogiant l'actitud del futbolista espanyol.

El contrast va arribar amb el cas Nico Williams, sobre el qual va ser especialment crític: "No vull jugadors com Nico Williams, que va dir a tots els seus amics que volia jugar al Barça i al final mira". Jordi fins i tot va revelar que la decisió del futbolista ha caigut malament al vestidor culer: "Ahir a la nit li va dir al seu millor amic que volia jugar al Barça i que jugaria al Barça. Ho va dir als seus millors amics del vestidor del Barça, que, per cert, estan molt enfadats".

Defensa de l'escut i missatge per al futur del club

Per a Jota Jordi, la samarreta del Barça s'ha de suar des de l'ambició i el desig de triomfar al club més exigent del món: "Al Barça s'hi ve perquè es volen guanyar títols i perquè es vol jugar al millor club del món, no a canvi de res". El tertulià no va tenir cap problema a llançar un dard a l'Athletic Club i a la filosofia dels que prefereixen quedar-se a Bilbao: "Si no, et quedes allà a Bilbao i treus la Gabarra cada 15 o 20 anys".

Finalment, va tancar la seva intervenció defensant el paper de l'actual president, Joan Laporta, en aquest tipus de negociacions: "Jo vull aquest tipus de president, com Laporta, que no es rendeixi a tripijocs i que defensi l'escut i que defensi el Barça".