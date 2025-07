Jota Jordi hunde a Josep Maria Bartomeu: Marçal Lorente no sabe ni qué decir

En las noches agitadas de tertulia futbolística, pocas veces un discurso logra captar tanta atención como el pronunciado por Jota Jordi en pleno debate sobre uno de los grandes culebrones del verano. El sorprendente desenlace en el caso Nico Williams, que pasó de tener pie y medio en el Barça a renovar de forma histórica con el Athletic Club, ha generado una ola de reacciones intensas en el entorno azulgrana y en el mundo del fútbol español.

Jota Jordi fue claro desde el primer minuto. Reclamó un Barça fuerte en los despachos, que no sucumba ante las presiones de representantes o jugadores en busca de condiciones privilegiadas.

"Yo lo que quiero es tener un presidente que no se rinda absolutamente a ningún chantaje de ningún representante y que defienda a mi club". Así comenzó Jota Jordi su alegato. El tertuliano recalcó que el club debe proteger sus intereses y el valor de su escudo por encima de cualquier jugador: "Y que si un jugador viene con muchas exigencias... nada. Si tú quieres jugar en el Barça, aceptas lo que hay".

| YouTube

Jordi aprovechó para recordar el difícil escenario económico que atraviesa el club y no dudó en responsabilizar a la anterior directiva: "Lo que hay ahora es muy malo por culpa del presidente que había antes (Josep Maria Bartomeu)". Denunció que las decisiones tomadas durante ese periodo todavía pesan sobre el Barça, mencionando casos como el de Messi: "Hace cuatro días, tuvimos que pagar más de 20 millones de euros a jugadores que renovaron el día antes de que se fuera Bartomeu. Entre otros, Messi, que cobró 6,5 millones de euros hace cuatro días del Barça".

Dani Olmo como ejemplo y crítica a la actitud de Nico Williams

Para Jota Jordi, el Barça debe fichar jugadores comprometidos, que tengan claro su deseo de vestir la camiseta blaugrana sin importar las condiciones. "Yo quiero que sea como Dani Olmo, que dijo 'yo quiero jugar en el Barça pase lo que pase, porque mi sueño es jugar en el Barça'", sentenció, elogiando la actitud del futbolista español.

El contraste llegó con el caso Nico Williams, sobre el que fue especialmente crítico: "No quiero a jugadores como Nico Williams, que le dijo a todos sus amigos que quería jugar en el Barça y al final mira". Jordi incluso desveló que la decisión del futbolista ha sentado mal en el vestuario culé: "Ayer por la noche le dijo a su mejor amigo que quería jugar en el Barça y que iba a jugar en el Barça. Se lo dijo a sus mejores amigos del vestuario del Barça, que, por cierto, llevan un cabreo tremendo".

Defensa del escudo y mensaje para el futuro del club

Para Jota Jordi, la camiseta del Barça se debe sudar desde la ambición y el deseo de triunfar en el club más exigente del mundo: "Al Barça se viene porque se quiere ganar títulos y porque se quiere jugar en el mejor club del mundo, no a cambio de nada". El tertuliano no tuvo reparos en lanzar un dardo al Athletic Club y a la filosofía de los que prefieren quedarse en Bilbao: "Si no, te quedas ahí en Bilbao y sacas la Gabarra cada 15 o 20 años".

Finalmente, cerró su intervención defendiendo el papel del actual presidente, Joan Laporta, en este tipo de negociaciones: "Yo quiero este tipo de presidente, como Laporta, que no se rinda a chanchullos y que defienda al escudo y que defienda al Barça".