Jota Jordi deixa mut Tomás Roncero a 'El Chiringuito': 'Fa 40 anys'

Enmig d'una crisi de lesions al Reial Madrid, sorgeix el debat sobre el planter i el seu paper a l'equip. Davant de la falta de defenses, alguns proposen confiar en els joves talents del club. Tot i això, el periodista Jota Jordi qüestiona si el Reial Madrid realment apostarà pel planter. A El Chiringuito, durant un encès debat, Jota Jordi va deixar en evidència Tomás Roncero i va generar una gran controvèrsia.

Jota Jordi va començar la seva intervenció assenyalant que sembla que el Reial Madrid busca una imatge similar a la del Barça. “El trobo com una rebequeria o com un voler assemblar-se al Barça amb tot això de la pedrera”, va afirmar. El seu comentari feia referència a la recent actuació d'Asencio, un jove del planter del Madrid, que va jugar tot just 20 minuts i ja va aixecar molts elogis. Tot i això, Jota Jordi considera exagerat que ara els madridistes presumeixen de pedrera.

El periodista va deixar clar que no creu en una aposta sincera del Reial Madrid pel seu planter. “Tots sabem que el Madrid no apostarà per la pedrera”, va expressar contundent. Per ell, és evident que el club merengue no segueix una tradició de confiança en els joves talents com el Barça. Segons Jota Jordi, aquesta manca d'aposta històrica és una cosa que es manté i no canviarà en el futur proper.

Pressumint

Quan Tomás Roncero va intentar defensar l'orgull del planter madridista, Jota Jordi va ser encara més incisiu. "Digues-li-ho a Quinta del Buitre", va dir Roncero, recordant aquella generació que va marcar una època al club. Tot i això, Jota Jordi no es va deixar intimidar i va replicar: “Fa 40 anys”. Per ell, la referència a la Quinta del Buitre és cosa del passat, cosa que ja no reflecteix la realitat actual del club blanc.

Jota Jordi va insistir que el Reial Madrid no té el mateix compromís amb el planter que el Barça. "A dia d'avui l'únic club del món que treu jugadors de la pedrera que són bons és el Barça", va afirmar. La seva declaració destacava com el Barcelona continua confiant en la pedrera i produeix jugadors que rendeixen al màxim nivell. Segons ell, aquesta diferència és la que col·loca el Barça per davant pel que fa a formació de joves talents.

A més, Jota Jordi va subratllar l'impacte de la pedrera del Barça a la selecció espanyola. “De fet es nodreix tota la selecció espanyola”, va destacar, referint-se a la quantitat de jugadors de la Masia que representen Espanya. Segons Jota Jordi, el Barça ha demostrat una vegada i una altra que la seva pedrera és capaç de produir talents que poden competir al més alt nivell, tant al club com a la selecció.

Per emfatitzar el seu punt, Jota Jordi va recordar l'actual presència de jugadors del Barça a la selecció. “Com ara que hi ha nou jugadors, vuit crec que són de la Masia”, va afirmar. El seu comentari buscava ressaltar com el Barça continua apostant per la pedrera, cosa que considera fonamental per a l'èxit de l'equip i del futbol espanyol en general. “Del Madrid no n'hi ha cap”, va afegir, destacant la falta de representació del jugador del planter del Reial Madrid a l'equip nacional.