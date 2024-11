Jota Jordi deja mudo a Tomás Roncero en 'El Chiringuito': 'Hace 40 años'

En medio de una crisis de lesiones en el Real Madrid, surge el debate sobre la cantera y su papel en el equipo. Ante la falta de defensas, algunos proponen confiar en los jóvenes talentos del club. Sin embargo, el periodista Jota Jordi cuestiona si el Real Madrid realmente apostará por la cantera. En El Chiringuito, durante un encendido debate, Jota Jordi dejó en evidencia a Tomás Roncero y generó una gran controversia.

Jota Jordi comenzó su intervención señalando que el Real Madrid parece buscar una imagen similar a la del Barça. “Lo encuentro como una pataleta o como un querer parecerse al Barça con todo esto de la cantera”, afirmó. Su comentario hacía referencia a la reciente actuación de Asencio, un joven canterano del Madrid, quien jugó apenas 20 minutos y ya levantó muchos elogios. Sin embargo, Jota Jordi considera exagerado que ahora los madridistas presuman de cantera.

El periodista dejó claro que no cree en una apuesta sincera del Real Madrid por su cantera. “Todos sabemos que el Madrid no va a apostar por la cantera”, expresó contundente. Para él, es evidente que el club merengue no sigue una tradición de confianza en los jóvenes talentos como el Barça. Según Jota Jordi, esta falta de apuesta histórica es algo que se mantiene y no cambiará en el futuro cercano.

Tirando de orgullo

Cuando Tomás Roncero intentó defender el orgullo de la cantera madridista, Jota Jordi fue aún más incisivo. "Díselo a Quinta del Buitre", dijo Roncero, recordando aquella generación que marcó una época en el club. Sin embargo, Jota Jordi no se dejó intimidar y replicó: “Hace 40 años”. Para él, la referencia a la Quinta del Buitre es cosa del pasado, algo que ya no refleja la realidad actual del club blanco.

Jota Jordi insistió en que el Real Madrid no tiene el mismo compromiso con la cantera que el Barça. “A día de hoy el único club del mundo que saca jugadores de la cantera que son buenos es el Barça”, afirmó. Su declaración destacaba cómo el Barcelona sigue confiando en su cantera y produce jugadores que rinden al máximo nivel. Según él, esta diferencia es la que coloca al Barça por delante en cuanto a formación de jóvenes talentos.

Además, Jota Jordi subrayó el impacto de la cantera del Barça en la selección española. “De hecho se nutre toda la selección española”, destacó, refiriéndose a la cantidad de jugadores de la Masía que representan a España. Según Jota Jordi, el Barça ha demostrado una y otra vez que su cantera es capaz de producir talentos que pueden competir al más alto nivel, tanto en el club como en la selección.

Para enfatizar su punto, Jota Jordi recordó la actual presencia de jugadores del Barça en la selección. “Como por ejemplo ahora que hay nueve jugadores, ocho creo que son de la Masía”, afirmó. Su comentario buscaba resaltar cómo el Barça sigue apostando por su cantera, algo que considera fundamental para el éxito del equipo y del fútbol español en general. “Del Madrid no hay ninguno”, añadió, destacando la falta de representación de canteranos del Real Madrid en el equipo nacional.