Jota Jordi deixa KO a Cordero Vega després de 2 penals no assenyalats al Barça

per Sergi Guillén

El FC Barcelona ja encadena tres partits seguits en lliga sense guanyar després de la derrota a casa davant la UD Las Palmas. El conjunt d'Hansi Flick ja va perdre abans de l'aturada de selecció a Sant Sebastià davant la Reial Societat, i es va deixar remuntar un 0-2 per acabar empatant a Balaídos.

Ara, els blaugranes han tornat a perdre, aquesta vegada a Montjuïc davant el conjunt groc. La trobada, de primeres, semblava una prova senzilla per als culers, amb diverses novetats i rotacions a l'onze titular. Tot i això, ha acabat amb tots els titulars veient com el submarí groc s'emportava els tres punts d'una manera molt qüestionable.

I és que, a més dels diversos intents dels visitants per perdre temps, el Barça ha vist com l'àrbitre també els ha anat en contra. Al final del matx, amb l'equip totalment bolcat a l'atac, tant Cordero Vega com la sala VAR han fet cas omís de dos penals clars sobre Pau Victor i Cubarsí.

Les polèmiques accions i les reaccions en xarxes

Com calia esperar, després d'aquestes polèmiques accions les reaccions en xarxes socials no han trigat a aparèixer. Un dels primers a parlar sobre l'actuació arbitral ha estat el col·laborador del 'Chiringuito de Jugones', Jota Jordi, qui sempre parla sense filtres al compte de X (Twitter).

| Instagram

El català ha catalogat l'arbitratge de “vergonya”, i ha afegit que el Barça sempre ha de ser molt més superior per guanyar, ja que així és totalment impossible. I és que la realitat és que el FC Barcelona avui no ha mostrat la seva millor versió. I tot i així han estat molt a prop d'emportar-se els tres punts del partit.

És per això que Jordi parla sobre ser més superiors al rival sempre, ja que segons ell l'arbitratge sempre xiula en contra dels interessos culers. Una altra de les personalitats blaugranes a parlar ha estat Adrián Sánchez, que s'ha centrat en una de les accions més polèmiques del partit.

"Penal clamorós a Pau Cubarsí", ha tuitejat el periodista i fundador de 'Més que pilotes' al seu compte de X (Twitter). Els seus seguidors no han trigat a donar-li la raó encara que hagi estat obvi que el Barça no n'ha mostrat la millor versió.

"¿Partit dolent del Barça? Obvi, ¿l'atracament nostre de cada dia? Més obvi encara", escrivia un usuari. Altres parlaven de com també s'ha perdut molt de temps i l'àrbitre ha decidit afegir només 8 minuts de descompte. "Li treuen sang i res, i a sobre s'han perdut 12 minuts i només n'hi afegeixen 8!".

Així, doncs, les reaccions postpartit dels culers mostren tant ràbia per l'actuació arbitral com impotència per la mala versió del Barça.