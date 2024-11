Albert Blaya revela el principal error del Barça contra la UD Las Palmas

El Barça està enfrontant un repte molt dur contra la UD Las Palmas en el seu duel del dia d'avui. El reconegut periodista Albert Blaya Sensat ha assenyalat un aspecte clau que podria estar dificultant l'acompliment dels blaugranes.

A més, a aquesta gran falta de joc combinatiu cal afegir-hi el molt dur cop que ha rebut el club després de la forta lesió que ha patit Alejandro Balde. El lateral esquerre català ha patit un placatge molt brut per part de Sandro Ramírez, i després de substituir-lo, el Barça ha perdut verticalitat per la banda esquerra.

Blaya posa el focus en aquest problema

En la seva anàlisi, compartida en xarxes socials, esmenta que l'equip no té el ritme habitual en els seus atacs posicionals. Segons Blaya, el Barça no aconsegueix imprimir la finor i l'agressivitat que Dani Olmo aporta al joc.

A més, la qualitat de Lamine a la banda dreta, que sol ser decisiva, no hi és present. Aquesta falta de dinamisme a les transicions ofensives està permetent a la UD Las Palmas mantenir el control i resistir els intents del Barça de trencar la seva rígida línia defensiva.

El periodista destaca que l'equip s'assenta bé al camp i manté el domini posicional, però amb un futbol molt pla i sense idees en atac. Tot i això, hi ha dificultats per enfonsar el rival de la manera com pretén Hansi Flick.

Aquest dèficit es tradueix en un nombre menor d'ocasions clares de gol i en un desgast tàctic que no sempre ofereix resultats immediats. El Barça, tot i comptar amb un elenc de jugadors d'altíssim nivell, sembla dependre de figures clau per dinamitzar el joc. L'absència de Dani Olmo i la suplència de Lamine han deixat un buit a l'atac.

Això ha obligat l'equip a cercar diverses solucions alternatives, tot i que no sempre amb èxit. Las Palmas, per part seva, ha sabut aprofitar aquests moments de dubte per defensar-se amb ordre i generar perill en les seves transicions ràpides.

Hansi Flick té davant seu el desafiament de corregir aquest problema sobre la marxa de cara a aquesta segona meitat. Si no ho fes, l'equip podria enfrontar serioses dificultats per emportar-se els tres punts en aquest compromís. L'afició blaugrana espera una reacció que demostri la capacitat de l'equip per adaptar-se i superar les adversitats.

Aquest partit és una prova més del camí que queda per recórrer per assolir el màxim rendiment. Tot i que el Barça continua sent favorit, les paraules d'Albert Blaya subratllen un aspecte que no es pot passar per alt. El ritme i la fluïdesa en l'atac són essencials perquè l'equip recuperi la seva millor versió, així doncs veurem com acaba avançant la segona part del matx d'avui.