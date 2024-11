Clar missatge d'Hansi Flick a Frenkie de Jong al Barça – UD Las Palmas

per Sergi Guillén

El dia d'avui el FC Barcelona té una gran oportunitat per retrobar-se amb la victòria a la Lliga després de la derrota a Anoeta i l'empat a Balaídos. Els d'Hansi Flick arriben amb molt bones sensacions després de la victòria a la Champions League entre setmana contra el Brest francès.

Els culers van guanyar per 3 gols a 0 amb un gran Robert Lewandowski, qui vol reafirmar-se el dia d'avui com a 'pitxitxi' davant la UD Las Palmas de Diego Martínez. El tècnic va fer-se amb els comandaments del club canari quan aquests eren cuers, i ha aconseguit fer-los una rentada de cara per sortir de la zona vermella.

Així doncs, amb el partit a la cantonada, Hansi Flick ja ens ha mostrat l'onze per al matx d'avui a les 14.00 hores. El tècnic alemany ha apostat per diverses cares menys habituals, i ha llançat un missatge molt contundent a Frenkie de Jong.

L'11 per al partit d'avui

El tècnic del FC Barcelona, Hansi Flick, ha sorprès amb una alineació que deixa diverses lectures de cara al matx davant de la UD Las Palmas a Montjuïc.

| FC Barcelona, Sara Gordon - FC Barcelona

La decisió més cridanera ha estat l'absència de Frenkie de Jong a l'onze inicial. Un moviment que es pot interpretar com un missatge directe al centrecampista neerlandès després de la recent recuperació.

L'aposta de Flick se centra en un bloc de talents joves combinats amb figures clau. Íñaki Peña segueix consolidant-se com a porter titular en absència de Ter Stegen, mentre que Koundé i Balde ocupen els dos laterals, proporcionant dinamisme i una projecció ofensiva.

Al centre de la defensa, la contundència d'Iñigo Martínez i Cubarsí és clau per neutralitzar l'atac canari. Al migcamp, la dupla de Gavi i Pedri destaca com el motor de l'equip, mentre que Pablo Torre i Fermín aporten frescor i verticalitat.

Un missatge clar de Flick a De Jong

La decisió de mantenir De Jong a la banqueta pot ser deguda a precaucions físiques o, possiblement, a la intenció de Flick de reforçar la competència interna a la banqueta. Això, sumat a la titularitat de joves com Fermín, envia un missatge clar: ningú no té el lloc assegurat.

A dalt, Lewandowski lidera l'atac amb Raphinha, que tindran la responsabilitat d'obrir la sòlida defensa de Las Palmas. L'esquema reflecteix un Barça equilibrat, amb barreja de joventut i veterania, que buscarà sumar tres punts vitals a la jornada 15 de LaLiga.

La presència de Ferran Torres i Lamine Yamal a la banqueta també reforça l'arsenal ofensiu de Flick. Qui sembla haver trobat el balanç perfecte entre la confiança en els joves i l'experiència de les estrelles. La gestió de Flick està donant senyals clars: tots han de demostrar al camp per guanyar-se un lloc a l'equip.