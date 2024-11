Cop a sobre de la taula d'Hansi Flick: Clara decisió que afecta Torre i Lamine

Pablo Torre va arribar al Barça amb altes expectatives, però el rendiment ha estat irregular des de la seva incorporació. La seva adaptació a l'estil de joc de l'equip ha estat complicada, limitant els seus minuts al camp. La manca de continuïtat li ha impedit mostrar el seu veritable potencial i consolidar-se a l'equip.

La competència al migcamp del Barça dificulta que Torre trobi oportunitats per destacar. Hansi Flick no li ha donat protagonisme constant als partits. Sense minuts regulars, és difícil per al jugador guanyar confiança i adaptar-se a l'alt nivell del club.

Torre mostra centelleigs de qualitat, però necessita més temps al camp per desenvolupar-se. La seva joventut li atorga marge per millorar. Tot i això, si no aconsegueix continuïtat, podria buscar alternatives per progressar fora del Barça.

No aprofita l'oportunitat al partit d'avui

El dia d'avui, Hansi Flick ha decidit apostar per diversos futbolistes a l'onze titular contra la UD Las Palmas. Tot i això, la jugada no li ha sortit gens bé i hem vist una de les pitjors primeres part del conjunt blaugrana aquesta temporada.

El principal assenyalat per Hansi Flick ha estat Pablo Torre, qui sortia d'inici al matx i ha acabat sent substituït després del xiulet final al primer temps. El jove futbolista tenia una oportunitat única per aprofitar el vot de confiança que li ha donat Flick, tot i que no ho ha sabut aprofitar.

Torre ha actuat a la part ofensiva, on més còmode es troba, a prop de l'extrem esquerre. Tot i això, la seva incidència en el joc ha estat mínima, i no ha sabut connectar a la medul·lar amb jugadors com Gavi, Pedri o Fermín.

Això ha fet que Flick hagi decidit substituir-lo a l'entretemps, donant-li entrada a un Lamine Yamal que no ha trigat a fer més que Pablo al terreny de joc.

Una indirecta a Frenkie de Jong

Molts han entès la titularitat de Pablo Torre com un missatge cap a Frenkie de Jong, que porta uns últims partits a un nivell molt baix. El jugador holandès va acabar sortint xiulat al darrer partit del FC Barcelona a Montjuïc per la seva mala actitud i el seu baix estat físic.

El dia d'avui tot apuntava que De Jong seria titular després de l'expulsió de Marc Casadó a Balaídos contra el Celta de Vigo. Tot i això, el tècnic alemany ha apostat per endarrerir Pedri a la base de la jugada i donar-li la titularitat a Pablo Torre.

L'ex del Racing de Santander, però, com hem dit, no ha donat el nivell que Flick n'esperava. Veurem doncs, si en els propers partits torna a tenir més oportunitats o si De Jong acaba passant per davant seu en la rotació.