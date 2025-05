L'exigència del Manchester United al Betis per Antony

El Real Betis Balompié es troba vivint una segona meitat de temporada espectacular, molt allunyada d'aquell inici irregular que va preocupar profundament la seva afició. Des de gener, els dirigits per Manuel Pellegrini han experimentat una notable transformació, col·locant-se en posicions europees i acostant-se, sorprenentment, a la Champions League. No obstant això, part fonamental d'aquest ressorgiment verd-i-blanc té nom propi, i podria complicar el futur immediat del club sevillà.

El Betis afronta ara un tram decisiu de la temporada. La seva recent victòria davant l'Espanyol, en temps de descompte i amb un impressionant golàs d'Antony dos Santos, certifica l'excel·lent moment de l'equip. Aquest gol, considerat per molts el millor de tota la temporada a LaLiga, manté vives les esperances verd-i-blanques d'entrar a Europa i reafirma el davanter brasiler com una peça indispensable en l'esquema tàctic de Pellegrini.

A més, no només LaLiga té en tensió el Betis, ja que actualment també disputa les semifinals de la Conference League davant la Fiorentina, aspirant així a conquerir un títol europeu que coronaria una campanya històrica. Dijous disputen la tornada en territori transalpí.

| Real Betis

Antony, l'aposta definitiva

Les xifres que Antony acumula des de la seva arribada al Real Betis són contundents. Fins ara, el brasiler ha disputat 20 partits amb el conjunt verd-i-blanc, anotant 7 gols i repartint 4 assistències en només 1.667 minuts jugats. Però més enllà dels números freds, Antony ha demostrat ser decisiu en moments clau, com va evidenciar a Cornellà davant l'Espanyol.

L'importància del brasiler ha transcendit fins a les grades del Benito Villamarín, on ràpidament s'ha convertit en un dels favorits, compartint protagonisme amb Isco Alarcón, un altre referent ofensiu del conjunt sevillà.

El complex futur d'Antony

La brillant actuació del jugador cedit pel Manchester United ha fet que els 'red devils' reconsiderin els seus plans inicials. Encara que en principi l'entitat anglesa semblava disposada a facilitar una sortida definitiva de l'atacant, la notable millora en el seu rendiment ha elevat les seves pretensions econòmiques.

Cal recordar que el United va desemborsar 95 milions d'euros a l'Ajax d'Amsterdam per Antony i ara sol·licita al Betis una xifra propera als 50 milions per desprendre's definitivament del jugador, segons reporten diversos mitjans de comunicació esportius. Una quantitat inviable per a les arques bètics en condicions normals. No obstant això, a El Nacional han assegurat que des d'Old Trafford s'ha obert una porta que podria facilitar les coses: incloure en les negociacions el jove talent Jesús Rodríguez.

| @realbetisbalompie

L'extrem espanyol, de només 19 anys, ha despertat l'interès del Manchester United després d'una campanya prometedora a Heliòpolis, convertint-se en una joia cobejada que podria rebaixar considerablement el preu d'Antony.

Aquesta situació planteja una difícil decisió per a Pellegrini i la direcció esportiva bètica. Rodríguez és considerat per molts aficionats com una futura llegenda, fins i tot comparant-lo amb el mític Joaquín Sánchez. Perdre'l a tan primerenca edat suposaria sacrificar el futur per un present brillant, una aposta arriscada i complexa.

Mentrestant, Antony s'ha convertit en un element clau, l'absència del qual podria comprometre els objectius immediats del Betis. L'entrenador xilè ja ha manifestat obertament que desitja seguir comptant amb tots dos jugadors, però és conscient que la realitat financera pot obligar-lo a triar.