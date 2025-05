Josep Pedrerol sorprendre tras el Inter - Barça: 'Lamine Yamal...'

La dolorosa eliminación del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League 2025 ante el Inter de Milán ha dejado muchas reacciones en el entorno futbolístico. Una de las más llamativas ha sido la del conocido presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol, quien sorprendió a propios y extraños al inicio de su programa con un emotivo reconocimiento a la figura de Lamine Yamal.

"Da rabia, ¿no? Y no es justo. No es justo. Lamine Yamal merecía estar en la final. Lo ha hecho todo él", expresó Pedrerol visiblemente afectado por el desenlace del partido. El joven jugador del Barça destacó especialmente en la eliminatoria, convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del equipo y demostrando un talento excepcional sobre el césped.

Dolor por los jóvenes talentos del Barça

Pedrerol no ocultó su tristeza, mencionando también a otros jóvenes futbolistas del equipo blaugrana: "Me da pena por Lamine Yamal, por Cubarsí, por los chavales que han hecho un esfuerzo enorme y que no estarán en Múnich". El periodista reconoció así el gran esfuerzo realizado por los jóvenes talentos del Barça durante toda la temporada y especialmente en estas semifinales, donde estuvieron a minutos de lograr la ansiada clasificación.

| Inter de Milán

La crítica por la gestión final del partido

Pese al reconocimiento hacia los jugadores jóvenes, Pedrerol no dudó en señalar la mala gestión en los minutos finales del encuentro por parte del equipo blaugrana. "Ganando 3-2 faltando tres minutos y medio no se puede perder. No se tiene que jugar más. Falta el colmillo ahí", indicó el presentador, sugiriendo que el Barça debió haber cerrado el partido con mayor inteligencia y contundencia para evitar el gol de Acerbi en el último suspiro, que finalmente llevó el partido a la prórroga.

Araújo señalado

Josep Pedrerol también se refirió directamente a Ronald Araújo, quien estuvo involucrado negativamente en los dos últimos goles del Inter. "Y Araújo, igual que ha salvado partidos, hoy ha tenido mala suerte", comentó, reconociendo la trayectoria del defensa uruguayo pero también apuntando su clara responsabilidad en la eliminación culé.

En un emotivo cierre de su intervención, Pedrerol envió un mensaje cargado de emociones a los seguidores del Barça: "Culés, podéis estar orgullosos. Orgullosos, sí. Mucho. Y cabreados, más". Con estas palabras, el periodista dejó claro el sentir general de una afición que, pese al orgullo por el esfuerzo mostrado por su equipo, no puede ocultar la profunda decepción generada por la eliminación y las circunstancias en las que se produjo.

Las palabras de Josep Pedrerol reflejan claramente el sentimiento de muchos aficionados culés tras una eliminatoria en la que estuvieron muy cerca de lograr un objetivo histórico y en la que, indudablemente, brillaron las jóvenes promesas como Lamine Yamal.