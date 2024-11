Josep Pedrerol desvela en 'El Chiringuito' el problema de Kylian Mbappé

Josep Pedrerol, en Jugones, abordó un tema y compartió información que ha salido a la luz en Francia. Según el diario L'Equipe, Mbappé podría estar experimentando un bloqueo mental que le impide mostrar su mejor versión en el campo. Pedrerol comenzó diciendo: “Mbappé tiene un bloqueo mental, es la información del diario francés L'Equipe. Aseguran que hay demasiada gente a su alrededor”. La situación ha generado preocupación en el entorno del jugador, ya que esta presión parece estar afectando su estado emocional y, por ende, su rendimiento.

La presión constante y las expectativas puestas en Mbappé desde su llegada al Real Madrid parecen haber pasado factura. Pedrerol explicó en el programa: “Llámalo como quieras, pero Kylian tiene un problema mental desde hace meses. Su entorno más cercano define el momento del delantero como un bloqueo mental que puede solucionarse”. La información proporcionada por Pedrerol sugiere que el futbolista francés no está logrando gestionar adecuadamente el entorno que lo rodea, lo cual estaría afectando su concentración y su confianza en el terreno de juego.

Para un jugador de clase mundial como Mbappé, acostumbrado a ser líder en su equipo y en la selección de Francia, esta situación es especialmente difícil. Y es que hay que recordar que ya acumula dos parones internacionales consecutivos en los que Didier Deschamps renuncia a su convocatoria. De hecho, uno de sus compañeros habituales de selección, Upamecano, ha hablado sobre esto.

Sus compañeros opinan

El zaguero decía: "No hay preocupación por Mbappé. No podemos olvidar lo que ha hecho Kylian por esta selección. Echamos en falta un poco de reconocimiento para él; espero que esté pronto de vuelta con nosotros, no hay que olvidar que es nuestro capitán".

El momento es particularmente complejo para Mbappé. Si bien ha tenido algunos destellos de su talento, no ha logrado establecerse como el referente que muchos esperaban en el Real Madrid. Aunque los ocho goles que ha anotado en los 16 duelos disputados hasta la fecha no son del todo negativos, la realidad es que no está nada cómo sobre el verde. Se le intuye perdido y no suele transmitir el peligro al que nos tenía acostumbrado.

También ha brindado su opinión un exfutbolista francés muy reconocido, Robert Pirès. "Cuando cambias de país y de compañeros hay que adaptarse; no es fácil. Y sabes que en el Real Madrid juegan los mejores del mundo. Aceptó el reto de irse allí sabiendo que en su misma posición hay grandes jugadores como Vinicius", proclamaba.