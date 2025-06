Josep Pedrerol estalla contra varios jugadores del Real Madrid: 'Hay que...'

El Real Madrid ha iniciado la pretemporada bajo un clima de máxima exigencia. La llegada de un nuevo entrenador siempre es motivo de esperanza y renovación, pero no todos los retos se resuelven con el simple cambio de técnico. Es por eso que la afición blanca observa con lupa cada gesto y cada declaración en busca de señales de una transformación real.

La sombra del pasado pesa, y las expectativas no podrían ser más altas para una plantilla que viene de una temporada con muchas luces, pero también con sombras que no terminan de disiparse.

Josep Pedrerol critica con mucha dureza al vestuario

En su intervención más reciente en El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol ha sido tajante. El periodista no ha centrado sus críticas en el banquillo ni en Xabi Alonso, el nuevo técnico, sino en la actitud de algunos jugadores del primer equipo. Según Pedrerol, la herencia de Carlo Ancelotti sigue pesando en la dinámica del vestuario:

| Canva

"No ha mejorado lo que esperábamos. A Xabi Alonso no se le critica nada. Se le critica a los jugadores que siguen trabajando lo mismo que antes, o sea, nada. Se critica que Vinicius siga de vacaciones”.

La sensación, según el presentador, es que el grupo sigue instalado en la comodidad y que hay futbolistas que no han dado el paso adelante necesario. El foco mediático, tradicionalmente, suele apuntar al entrenador, pero en esta ocasión Pedrerol traslada toda la presión sobre la plantilla. La exigencia es máxima: disciplina y profesionalidad desde el primer minuto.

Mercado de fichajes abierto y posibles salidas

Otro de los temas candentes es el mercado de fichajes, abierto hasta el 30 de agosto. En palabras de Pedrerol: “El mercado es abierto. No todo es muy bueno, pero algunos miréis lo que sea. Mercado 30 de agosto. Véndele, véndele”. La advertencia no puede ser más clara: ningún jugador tiene el puesto asegurado y, si el rendimiento no está a la altura, la dirección deportiva debe tomar decisiones drásticas.

| Canva

La referencia a Vinicius y a otros futbolistas señalados por “seguir de vacaciones” no es casual. El Real Madrid está en un momento clave para renovar energías y evitar que se repita la sensación de conformismo que marcó el final del ciclo anterior. El mensaje es directo para la cúpula: si hay que vender a algún nombre importante, debe hacerse sin titubeos.

La postura de Xabi Alonso: diplomacia y presión

El aterrizaje de Xabi Alonso en el banquillo blanco ha despertado ilusión, pero también implica una presión añadida. Según Pedrerol, el técnico ha optado por una estrategia de perfil bajo en sus primeras declaraciones:

“Seguro que Xabi Alonso hoy ha tenido que utilizar la lengua de madera que decía Caparrós: decir lo que conviene y no decir lo que piensa, porque si dijera lo que piensa yo creo que Florentino tiene que vender a cuatro estrellas”.

Esto sugiere que la situación interna podría ser más delicada de lo que parece. El propio Pedrerol desliza la idea de que el vestuario necesita un golpe de efecto y que la meritocracia debe imponerse por encima de los nombres. Xabi Alonso, pese a su carácter sereno y calculador, tiene el reto de transformar un grupo que, para muchos, ha vivido demasiado cómodo bajo el paraguas del éxito reciente.

Expectativas de cara a la temporada

Con la pretemporada en marcha y el mercado abierto, el Real Madrid afronta semanas decisivas. La presión no solo es mediática, sino también interna, con voces autorizadas como la de Pedrerol señalando la necesidad de cambios urgentes. El club se enfrenta a la encrucijada de apostar por la continuidad de algunas figuras o buscar una revolución que devuelva la competitividad y la ambición al vestuario.

La afición espera movimientos, y la dirección deportiva tiene el deber de responder. Las próximas semanas serán clave para definir si este nuevo proyecto puede devolver al Madrid a lo más alto o si el equipo necesita una reestructuración más profunda. La consigna de Pedrerol resuena como advertencia y desafío: hay que pintar la cara a los que siguen de vacaciones, y si hace falta vender, el club debe actuar sin miedo.