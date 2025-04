Josep Pedrerol assenyala un futbolista del Reial Madrid: 'En aquests partits...'

El Real Madrid afrontava amb gran optimisme el seu compromís europeu al Santiago Bernabéu, amb la complicada tasca de capgirar un resultat advers obtingut prèviament en terres angleses. Els aficionats merengues, conscients de la necessitat d'una actuació brillant de les seves estrelles, van acudir en massa esperant una nit màgica, d'aquelles a les quals l'equip blanc els ha acostumat històricament a Europa. Però la realitat va ser una altra, i el partit va deixar molt a desitjar per part d'alguns protagonistes clau del conjunt madridista.

La situació del Real Madrid a la Champions League s'havia tornat crítica després de la dura derrota per 3-0 soferta davant l'Arsenal a l'anada dels quarts de final. Totes les mirades apuntaven al partit de tornada, amb la pressió dipositada sobre les espatlles de les figures que havien de fer un pas endavant per revertir el marcador advers. Carlo Ancelotti va disposar el seu onze més ofensiu, confiant especialment en la inspiració de jugadors cridats a marcar la diferència en moments importants.

| Real Madrid

Les coses no van sortir segons el previst

Tanmateix, des de l'inici es va percebre que alguna cosa no funcionava en l'atac madridista. La creativitat i efectivitat que habitualment aporten els seus grans referents es va diluir ràpidament davant un Arsenal sòlid en defensa i perillosíssim al contracop.

El partit va acabar amb una amarga derrota per als blancs per 1-2, agreujant encara més el global de l'eliminatòria (1-5). Però més enllà del resultat, el preocupant va ser l'actuació individual d'algunes figures. Especialment assenyalat va quedar Kylian Mbappé, l'estadística del qual reflecteix clarament la nit complicada que va viure al Bernabéu: va fallar 5 passades clares, va perdre la pilota fins a 10 ocasions i no va aconseguir completar cap dels dos centres que va intentar.

Aquestes xifres, inhabituals per a un futbolista del seu calibre, van ser claus en la incapacitat del Madrid per generar veritable perill sobre la porteria anglesa. Mbappé, fitxat precisament per a nits així, no va complir amb les expectatives generades per l'afició i els experts. I, per més inri, va acabar lesionat.

Crítica de Josep Pedrerol a Mbappé

Davant aquest escenari, la crítica en mitjans esportius no es va fer esperar. Josep Pedrerol, reconegut periodista esportiu i presentador del programa "El Chiringuito", va ser especialment contundent a l'hora de valorar l'actuació de l'astre francès: "Avui hi ha hagut estrelles que no han estat a l'altura. I no és la primera vegada. El millor del món apareix en aquests partits. I a Mbappé jo avui no l'he vist", va assegurar de manera taxativa Pedrerol durant l'emissió.

El periodista va afegir a més una comparativa significativa amb un altre referent ofensiu de l'equip: "És injust assenyalar només a Mbappé, però Vinicius ho ha intentat. Almenys ho ha intentat. Li haurà sortit millor o pitjor, però ho ha intentat".