Jota Jordi i Cristóbal Soria deixen mut Guti entrant així a 'El Chiringuito'

La nit de l'eliminació del Real Madrid davant l'Arsenal a la Champions League no podia passar desapercebuda en el popular programa esportiu 'El Chiringuito'. Després de dies en què la il·lusió per una possible remuntada madridista s'havia alimentat amb intensitat, la derrota final de l'equip blanc va deixar pas a les bromes i provocacions per part d'alguns tertulians reconegudament antimadridistes. En especial, Jota Jordi i Cristóbal Soria es van convertir en protagonistes absoluts amb una entrada al plató que no va deixar indiferent a ningú.

L'expectació al voltant del partit era màxima després del 3-0 que va patir el Real Madrid a Londres, resultat que complicava enormement l'eliminatòria. Així i tot, la mística del Santiago Bernabéu sempre convida a pensar en l'èpica i els madridistes s'hi van aferrar fins a l'últim minut. No obstant això, lluny d'aconseguir la somiada remuntada, els d'Ancelotti van acabar perdent també a casa, amb un marcador final d'1-2 que va sentenciar definitivament el seu adeu a Europa.

| Real Madrid

En aquest context, Jota Jordi i Cristóbal Soria van decidir preparar alguna cosa especial per a la seva arribada al plató del programa presentat per Josep Pedrerol. Conscients de la decepció madridista, la seva entrada va ser especialment cridanera i provocativa. Els dos col·laboradors van entrar cantant una versió adaptada del famós tema mexicà 'Cielito lindo', entonant amb to burlesc: "Ay, ay, ay, ay... Remunta i no ploris, perquè remuntant s'alegren madridistes els cors".

Cares d'incredulitat

Aquest moment va causar un impacte immediat al plató, especialment entre els col·laboradors afins al Real Madrid. Un dels més afectats per aquesta escena va ser José María Gutiérrez 'Guti', exjugador i llegenda del club blanc, qui va romandre visiblement seriós i sense paraules davant l'actitud triomfal i burleta dels seus companys. La imatge de Guti en silenci, incapaç de reaccionar davant la provocació, va reflectir perfectament l'estat d'ànim de molts madridistes després d'una dolorosa derrota.

La cançó personalitzada per Jota Jordi i Cristóbal Soria ràpidament es va convertir en un dels moments més comentats a les xarxes socials, generant opinions dividides entre els qui aplaudien l'humor d'ambdós tertulians i els qui consideraven que havien traspassat certs límits del respecte cap als aficionats madridistes.

Més enllà del to jocós del moment, aquesta situació reflecteix clarament la tensió emocional que genera el futbol, especialment en grans cites europees on els sentiments estan sempre a flor de pell. El Chiringuito, fidel al seu estil, ha sabut capitalitzar novament aquesta polèmica generant gran repercussió i debat entre els seus espectadors.

Amb aquesta entrada triomfal i provocativa, Jota Jordi i Cristóbal Soria han reafirmat el seu paper com a personatges imprescindibles dins de l'univers futbolístic televisiu espanyol, capaços de generar contingut viral fins i tot en situacions incòmodes per a part de la seva audiència. D'altra banda, el silenci de Guti va exemplificar clarament com la passió pel futbol pot provocar des de l'eufòria més desenfadada fins a la decepció més profunda.