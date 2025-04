Twitter crema contra Tomás Roncero per un tuit durant el Reial Madrid - Arsenal

Real Madrid i polèmica són dos conceptes que van de la mà. Com un cos bicèfal. Ja sigui a favor o en contra, en els partits dels blancs sempre, o pràcticament sempre, es parla dels arbitratges. En qualsevol context i escenari. I ahir, en el duel davant l'Arsenal, va tornar a passar. Com no.

Va ser el mateix Carlo Ancelotti qui, en una entrevista postpartit amb Movistar Lliga de Campions, va voler treure ferro a l'assumpte i va reconèixer que no calia pensar en això. Que l'Arsenal havia estat superior tant a l'anada com a la tornada i que, per tant, era just i mereixedor semifinalista de la Champions League. Però la comunitat madridista no estava del tot d'acord.

| Real Madrid

L'acció que més empipa al respectable blanc és una ocorreguda allà pel minut 24. En un llançament de falta lateral, la pilota es dirigeix cap a dins de l'àrea a la recerca de ser rematada, però l'atenció se centra en un jugador blanc que cau al verd. És Kylian Mbappé, que estava sent agafat per Declan Rice.

En primera instància, François Letexier va assenyalar el punt fatídic, molt convençut que estava prenent la decisió encertada. Feia tot just 10 minuts havia assenyalat una infracció més o menys similar a l'àrea contrària; Bukayo Saka va errar el penal. I en aquest moment es va desfermar la bogeria.

I el VAR ho va canviar tot

Van ser més de cinc minuts de revisió del VAR. Durant tot aquest temps hi va haver prou temps per formular diverses conjectures, ja que no acabava de quedar clar si el que s'estava revisant era l'agafada o una possible posició antireglamentària de Rodrygo, que passava per allà. Finalment, Jérôme Brisard va instar Letexier a acudir al monitor per comprovar la jugada.

Ningú va entendre per què, si havia de ser el col·legiat principal qui prengués la decisió final, es va estar cinc minuts revisant la jugada a la Sala VOR. Sigui com sigui, quan Letexier va comprovar l'acció, va decidir revertir la seva decisió inicial i anul·lar el penal. La primera gerra d'aigua freda per al Bernabéu. La primera de diverses.

Però el madridisme no va acabar satisfet amb aquesta decisió i les xarxes socials es van inundar de protestes. Per exemple, va esclatar Tomás Roncero, al qual no li va faltar posar cap punt sobre cap i. "Escandalós. Penal a Mbappé de Rice i el del VAR decideix fer la pilota al seu cap Ceferin. Passo. Tant de bo un dia desaparegui el VAR i ens tornin el futbol i la il·lusió. Partit tacat per un VAR sectari, incompetent i unidireccional", va publicar al seu perfil de X.