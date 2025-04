Josep Pedrerol señala a un futbolista del Real Madrid: 'En estos partidos...'

El Real Madrid afrontaba con gran optimismo su compromiso europeo en el Santiago Bernabéu, con la complicada tarea de darle la vuelta a un resultado adverso cosechado previamente en tierras inglesas. Los aficionados merengues, conscientes de la necesidad de una actuación brillante de sus estrellas, acudieron en masa esperando una noche mágica, de esas a las que el equipo blanco los ha acostumbrado históricamente en Europa. Pero la realidad fue otra, y el encuentro dejó mucho que desear por parte de algunos protagonistas clave del conjunto madridista.

La situación del Real Madrid en Champions League se había vuelto crítica tras la dura derrota por 3-0 sufrida frente al Arsenal en la ida de los cuartos de final. Todas las miradas apuntaban al encuentro de vuelta, con la presión depositada sobre los hombros de las figuras que debían dar un paso al frente para revertir el marcador adverso. Carlo Ancelotti dispuso su once más ofensivo, confiando especialmente en la inspiración de jugadores llamados a marcar la diferencia en momentos importantes.

| Real Madrid

Las cosas no salieron según lo previsto

Sin embargo, desde el inicio se percibió que algo no funcionaba en el ataque madridista. La creatividad y efectividad que habitualmente aportan sus grandes referentes se diluyó rápidamente frente a un Arsenal sólido en defensa y peligrosísimo al contragolpe.

El encuentro terminó con una amarga derrota para los blancos por 1-2, agravando aún más el global de la eliminatoria (1-5). Pero más allá del resultado, lo preocupante fue la actuación individual de algunas figuras. Especialmente señalado quedó Kylian Mbappé, cuya estadística refleja claramente la noche aciaga que vivió en el Bernabéu: falló 5 pases claros, perdió el balón hasta en 10 ocasiones y no logró completar ninguno de los dos centros que intentó.

Estas cifras, inhabituales para un futbolista de su calibre, fueron claves en la incapacidad del Madrid para generar verdadero peligro sobre la portería inglesa. Mbappé, fichado precisamente para noches así, no cumplió con las expectativas generadas por la afición y los expertos. Y, para más inri, terminó lesionado.

Crítica de Josep Pedrerol a Mbappé

Ante este escenario, la crítica en medios deportivos no se hizo esperar. Josep Pedrerol, reconocido periodista deportivo y presentador del programa "El Chiringuito", fue especialmente contundente al valorar la actuación del astro francés: "Hoy ha habido estrellas que no han estado a la altura. Y no es la primera vez. El mejor del mundo aparece en estos partidos. Y a Mbappé yo hoy no le he visto", aseguró de forma tajante Pedrerol durante la emisión.

El periodista añadió además una comparativa significativa con otro referente ofensivo del equipo: "Es injusto señalar sólo a Mbappé, pero Vinicius lo ha intentado. Por lo menos lo ha intentado. Le habrá salido mejor o peor, pero lo ha intentado".