José Luis Sánchez desesperat per la Lliga del Barça, justifica agressió a menor d'edat

El FC Barcelona es va proclamar campió de Lliga a l'RCDE Stadium amb una victòria solvent sobre l'Espanyol. L'equip de Hansi Flick va aixecar el seu títol número 28 gràcies a un golàs de Lamine Yamal i un gol final de Fermín, segellant una temporada marcada pel renaixement futbolístic i la irrupció de joves talents.

Un derbi calent dins i fora del camp

El derbi es va disputar en un ambient tens per la lluita de l'Espanyol per la permanència i l'oportunitat culer d'alçar-se campions. A nivell esportiu, l'Espanyol va plantar cara durant molts minuts, va tenir ocasions clares, i va pressionar amb valentia. Però el talent blaugrana es va imposar, especialment gràcies a un Lamine Yamal que va tornar a demostrar per què és considerat un dels jugadors més prometedors del món.

El menor d'edat, de només 17 anys, va anotar un gol espectacular, desencallant un encontre en què el Barça no estava còmode. A la segona part, l'Espanyol va quedar amb deu després d'una agressió de Leandro Cabrera precisament sobre Lamine. Una vermella clara, reconeguda fins i tot per diversos exàrbitres.

| XCatalunya, Canva

Lamentables comentaris des de la caverna

Malgrat la claredat de l'expulsió i del domini blaugrana, alguns no han digerit bé la derrota del Madrid a la Lliga. Un d'ells va ser José Luis Sánchez, tertulià habitual a El Chiringuito. A través del seu compte de X (Twitter), Sánchez va llançar un missatge que ha indignat molts aficionats, no només del Barça, sinó del futbol en general.

| El Chiringuito, XCatalunya

Aquestes paraules, lluny de ser una crítica a una jugada dubtosa, suposen una insinuació directa que la Lliga ha estat manipulada des dels despatxos arbitrals per afavorir el FC Barcelona. I el que és més greu: en el context del partit, amb una clara agressió a un menor d'edat —Lamine— que va costar la vermella directa al jugador de l'Espanyol.

Justificar l'injustificable

Amb aquest tuit, José Luis Sánchez no només llança ombres sobre el col·lectiu arbitral, sinó que suggereix que l'expulsió de Cabrera va ser injusta o fins i tot orquestrada com a part d'una conspiració. Això implica, directament, justificar l'agressió física a un menor d'edat, una actitud irresponsable des de qualsevol punt de vista, però especialment inadmissible venint d'un comunicador amb altaveu mediàtic nacional.

I tot per desacreditar el títol del Barça, com si el club no hagués guanyat 28 Lligues lluitant al camp. Com si Lamine no hagués marcat un gol digne de qualsevol portada. Com si no hi hagués hagut mereixement.

El Barça celebra, la premsa radical crema

Mentre el barcelonisme celebrava una Lliga guanyada amb esforç i futbol, des de certs sectors mediàtics s'encenia el ventilador del fang. Les paraules de Sánchez han estat durament criticades a les xarxes socials, on molts usuaris li van recordar que una agressió és una agressió, més enllà de l'escut al qual pertanyi la víctima.

Altres usuaris, fins i tot madridistes, van qualificar el tuit de “desafortunat”, “irresponsable” i “repugnant”, per utilitzar un fet tan greu com una agressió per alimentar teories conspiranoiques. Molts van exigir que El Chiringuito i el mateix comunicador es retractessin o almenys matisessin les seves paraules.

I el més impactant de tot...

És que amb el seu missatge, José Luis Sánchez ha acabat trivialitzant una agressió a un menor d'edat, amb l'únic objectiu d'arrabassar mèrits al campió. En comptes de condemnar el cop de colze de Cabrera a Lamine Yamal, el va utilitzar com a excusa per desacreditar una Lliga que el Barça ha guanyat amb justícia i amb una estrella adolescent que, més que protegit pels àrbitres, ha estat objectiu de puntades i cops de colze jornada rere jornada.