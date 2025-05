Cristina Cubero no es talla, 'clatellot' a Vinicius: 'Mai estarà a l'altura de...'

per Iker Silvosa

La temporada 2024-2025 continua generant controvèrsia al voltant del Real Madrid i els seus jugadors estrella. En aquesta ocasió, la crítica contundent se centra en Vinicius Jr., la campanya del qual ha estat molt per sota de les expectatives inicials. El brasiler, que està sent assenyalat com un dels líders ofensius del conjunt blanc, ha estat objecte de fortes crítiques per part de periodistes i analistes a causa del seu rendiment irregular.

La reconeguda periodista Cris Cubero va protagonitzar una declaració durant la seva participació en el programa esportiu 'El Chiringuito'. Coneguda per les seves anàlisis directes i sense embuts, Cubero va expressar amb claredat la seva opinió sobre l'actual actuació i les expectatives futures de l'atacant brasiler, deixant clar que no creu en el seu potencial per convertir-se en un dels grans referents històrics.

Les seves paraules arriben enmig d'un debat generalitzat sobre el rol de Vinicius en un Real Madrid que, malgrat comptar amb figures internacionals, no ha aconseguit el rendiment col·lectiu esperat, especialment després de la incorporació de Kylian Mbappé.

| Real Madrid

Declaracions explosives de Cris Cubero

"Per a mi, Mbappé és el millor jugador del món, per sobre de Lamine Yamal. Ho dic ara i ho vaig dir l'any passat", va iniciar Cubero la seva intervenció, subratllant clarament la seva preferència futbolística. No obstant això, el que més va impactar va ser la comparació directa que va establir amb Vinicius Jr., a qui va dedicar dures paraules: "Vinicius té gelosia i molt poca intel·ligència, futbolísticament parlant".

Cubero, aprofundint en la seva crítica, va afegir una frase demolidora per als aficionats madridistes: "Mai estarà a l'altura dels grans jugadors brasilers que jo he vist jugar, molts d'ells al Barça". Aquesta comparació amb llegendes brasileres com Ronaldinho, Rivaldo o Neymar, totes figures consagrades en l'etern rival culé, intensifica encara més l'abast de la seva crítica.

El rendiment de Vinicius en aquesta temporada recolza parcialment la contundència de Cubero. Malgrat algunes puntuals, molt puntuals, actuacions individuals destacades, les seves estadístiques generals són considerablement inferiors a les de temporades anteriors. Menys gols, menys assistències i un impacte limitat en partits decisius han generat dubtes sobre la seva capacitat per liderar l'equip.

A més, l'arribada de Mbappé sembla haver eclipsat el brasiler, que no ha sabut adaptar-se al nou esquema tàctic ni assumir un paper secundari que beneficiï el col·lectiu. La comparació inevitable amb el davanter francès ressalta encara més les seves dificultats i frustracions al camp.

Amb l'arribada imminent de Xabi Alonso a la banqueta, el club afronta decisions importants sobre la composició del seu atac. La crítica oberta cap a Vinicius posa en dubte el seu paper com a peça clau del nou projecte madridista. Veurem si el brasiler és un dels afectats de la revolució que es preveu aquest any a la Castellana.