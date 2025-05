El missatge de Tomás Roncero abans de l'Espanyol-Barça: 'I si...?'

per Iker Silvosa

La Lliga està en la seva recta final i el FC Barcelona té a les seves mans l'oportunitat de proclamar-se campió. No obstant això, l'emoció segueix viva després d'una agònica victòria del Real Madrid davant el Mallorca, resultat que manté en suspens el títol i genera expectativa abans del derbi català d'aquesta nit.

Després d'un intens clàssic en què el Barça va superar el Real Madrid, els blaugranes van quedar a les portes del títol de lliga, depenent únicament de si mateixos. La victòria en aquell duel clau va deixar molt a prop la possibilitat de celebrar el campionat, però una victòria d'última hora del conjunt blanc davant el Mallorca ha ajornat temporalment la celebració.

Aquesta nit, l'RCDE Stadium serà l'escenari d'un duel crucial entre l'Espanyol i el Barça. Els de Hansi Flick, motivats pel seu gran moment de forma i la proximitat del títol, intentaran aconseguir aquests punts definitius. Per la seva banda, l'Espanyol lluita per assegurar la seva permanència matemàtica després d'una bona segona volta que ha reforçat la confiança de l'equip blanc-i-blau.

A dos punts del títol

Actualment, el Barça lidera la classificació amb àmplia avantatge sobre el seu immediat perseguidor, el Real Madrid. Una victòria aquesta nit certificaria el títol, independentment del que succeeixi en les jornades restants. Els blaugranes arriben al partit amb estadístiques excel·lents.

En el cas de l'Espanyol, la situació és diferent. Ocupa la zona baixa de la taula, encara buscant assegurar la seva permanència; una victòria els salvaria ja de forma matemàtica. Els pericos han mostrat solidesa defensiva recentment, però segueixen patint en atac, aspecte que hauran de millorar urgentment per plantar cara al Barça.

El missatge de Tomás Roncero

Tomás Roncero, conegut periodista i declarat madridista, va aprofitar la victòria agònica del Real Madrid davant el Mallorca per llançar un missatge a El Chiringuito: "I si l'Espanyol dona la sorpresa aquesta nit?". Roncero, col·laborador habitual, va apel·lar a l'orgull perico per mantenir viva l'esperança dels madridistes, que encara creuen possible un gir dramàtic en el desenllaç de la lliga.

Però encara que l'Espanyol acabi arrabassant el triomf als culers, cosa que no ha passat mai a Cornellà a LaLiga, el Barça ho seguiria tenint molt de cara. Li basta amb sumar dos punts dels nou restants. És a dir, dos empats o una victòria li servirien. El Real Madrid necessita que el Barça perdi mínim dos i el tercer no el guanyi. Cosa que es presenta complicada, encara que el cert és que per davant té rivals amb molt en joc. A més dels pericos, els de Hansi Flick s'enfrontaran a Villarreal i Athletic, dos equips que el pròxim curs segurament seran de Champions.