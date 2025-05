José Luis Sánchez desesperado por Liga del Barça, justifica agresión a menor de edad

El FC Barcelona se proclamó campeón de Liga en el RCDE Stadium con una victoria solvente sobre el Espanyol. El equipo de Hansi Flick levantó su título número 28 gracias a un golazo de Lamine Yamal y un tanto final de Fermín, sellando una temporada marcada por el renacer futbolístico y la irrupción de jóvenes talentos.

Un derbi caliente dentro y fuera del campo

El derbi se disputó en un ambiente tenso por la lucha del Espanyol por la permanencia y la oportunidad culé de alzarse campeones. A nivel deportivo, el Espanyol plantó cara durante muchos minutos, tuvo ocasiones claras, y presionó con valentía. Pero el talento azulgrana se impuso, en especial gracias a un Lamine Yamal que volvió a demostrar por qué es considerado uno de los jugadores más prometedores del mundo.

El menor de edad, de solo 17 años, anotó un gol espectacular, desatascando un encuentro en el que el Barça no estaba cómodo. En la segunda parte, el Espanyol quedó con diez tras una agresión de Leandro Cabrera precisamente sobre Lamine. Una roja clara, reconocida incluso por varios exárbitros.

| XCatalunya, Canva

Lamentables comentarios desde la caverna

A pesar de la claridad de la expulsión y del dominio blaugrana, algunos no han digerido bien la derrota del Madrid en la Liga. Uno de ellos fue José Luis Sánchez, tertuliano habitual en El Chiringuito. A través de su cuenta de X (Twitter), Sánchez lanzó un mensaje que ha indignado a muchos aficionados, no solo del Barça, sino del fútbol en general.

“🟥 Gran broche del CTA al título del Barça. Moraleja en Cornellá donde el Real Madrid fue aniquilado por el CTA. La Liga tiene el Campeón que las decisiones arbitrales han querido”.

| El Chiringuito, XCatalunya

Estas palabras, lejos de ser una crítica a una jugada dudosa, suponen una insinuación directa de que la Liga ha sido manipulada desde los despachos arbitrales para favorecer al FC Barcelona. Y lo que es más grave: en el contexto del partido, con una clara agresión a un menor de edad —Lamine— que costó la roja directa al jugador del Espanyol.

Justificar lo injustificable

Con este tuit, José Luis Sánchez no solo lanza sombras sobre el colectivo arbitral, sino que sugiere que la expulsión de Cabrera fue injusta o incluso orquestada como parte de una conspiración. Esto implica, directamente, justificar la agresión física a un menor de edad, una actitud irresponsable desde cualquier punto de vista, pero especialmente inadmisible viniendo de un comunicador con altavoz mediático nacional.

Y todo para desacreditar el título del Barça, como si el club no hubiera ganado 28 Ligas luchando en el campo. Como si Lamine no hubiera marcado un gol digno de cualquier portada. Como si no hubiera habido merecimiento.

El Barça celebra, la prensa radical arde

Mientras el barcelonismo celebraba una Liga ganada con esfuerzo y fútbol, desde ciertos sectores mediáticos se encendía el ventilador del barro. Las palabras de Sánchez han sido duramente criticadas en redes sociales, donde muchos usuarios le recordaron que una agresión es una agresión, más allá del escudo al que pertenezca la víctima.

Otros usuarios, incluso madridistas, calificaron el tuit de “desafortunado”, “irresponsable” y “repugnante”, por usar un hecho tan grave como una agresión para alimentar teorías conspiranoicas. Muchos exigieron que El Chiringuito y el propio comunicador se retractaran o al menos matizaran sus palabras.

Y lo más impactante de todo...

Es que con su mensaje, José Luis Sánchez ha acabado trivializando una agresión a un menor de edad, con el único objetivo de arrebatar méritos al campeón. En vez de condenar el codazo de Cabrera a Lamine Yamal, lo utilizó como excusa para desacreditar una Liga que el Barça ha ganado con justicia y con una estrella adolescente que, más que protegido por los árbitros, ha sido objetivo de patadas y codazos jornada tras jornada.