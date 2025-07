José Álvarez destapa el joc de Nico Williams i Félix Tainta contra el Barça

per Pol Nadal

Els aficionats del FC Barcelona van assumint que Nico Williams no serà jugador blaugrana. El davanter de l'Athletic Club ha renovat fins al 2035 i ha augmentat en més d'un 50% la seva clàusula de rescissió. Un cop més, futbolista i representant han tornat a enganyar el Barça, que si vol reforçar la seva línia d'atac haurà de buscar alternatives fora de San Mamés.

Les darreres setmanes s'ha publicat molta informació contradictòria sobre el fitxatge de Nico Williams pel FC Barcelona. Els aficionats de l'Athletic s'han sentit molt dolguts fins al punt d'esborrar la cara del navarrès d'un mural on també hi apareixien els seus companys d'equip. Finalment, la situació ha fet un gir de cent vuitanta graus i l'odi i ressentiment s'han transformat en amor: Nico Williams es queda.

Està clar que si el jugador hagués tingut ganes de jugar al Camp Nou, hauria posat de la seva part. Joan Garcia va deixar molt clar que volia vestir de blaugrana i no volia jugar a la Premier League. Luis Figo, quan es va convertir en el major traïdor de la història del Barça, també va posar de la seva part per abraçar Florentino Pérez i clavar la punyalada a un Joan Gaspart que no va saber gestionar la situació.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Athletic Club

Així ho ha explicat el col·laborador d'El Chiringuito José Álvarez. El periodista esportiu ha deixat clar que l'ariet podria haver fet molt més i que tots els indicis apunten a una jugada orquestrada pel mateix Nico Williams i el seu representant, Felix Tainta.

Una jugada molt bruta contra el FC Barcelona que tindria la complicitat i connivència de Javier Tebas. L'objectiu seria erosionar el Barça i minvar la seva imatge pública.

Joan Laporta no el volia

El periodista esportiu ha deixat clar al seu tuit que Joan Laporta no volia el fitxatge de Nico Williams. El van convèncer. O es va deixar convèncer. El seu agent el va oferir i el president, pressionat per l'entorn mediàtic, va intentar el seu fitxatge. "El Barça està per sobre de tot", conclou el periodista esportiu.

Nico Williams ha utilitzat el Barça

Igual que Kylian Mbappé va utilitzar el Real Madrid per renovar amb el PSG i ampliar el seu contracte, Nico Williams ha utilitzat el FC Barcelona per millorar el seu contracte amb l'Athletic Club. El francès, temporades abans de signar amb el Real Madrid, quan tothom pensava que marxaria gratis, va arribar a un acord amb Nasser Al‑Khelaifi i va deixar els aficionats blancs, amb Tomás Roncero al capdavant, en ridícul.

| YouTube: DAZN ES

Ara sembla que l'atacant nascut a Navarra ha fet el mateix amb el FC Barcelona. Ha aconseguit una millora salarial, ha renovat amb el seu club i, almenys durant la temporada 2025/2026, no serà jugador del FC Barcelona.