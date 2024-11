José Álvarez ho té clar i escalfa El Chiringuito: 'Vinicius...'

Vinicius Jr. s'ha convertit en l'epicentre dels debats futbolístics a Espanya, especialment durant la complicada etapa que travessa el Reial Madrid. El brasiler, que durant diverses temporades ha estat la referència ofensiva de l'equip, ara enfronta una anàlisi més severa. A això se suma el qüestionament general sobre el futur de l'equip, liderat per Carlo Ancelotti, el cicle del qual també és motiu de discussió.

Ahir a la nit, a El Chiringuito, José Álvarez va posar sobre la taula dues solucions contundents per revertir el mal moment del Reial Madrid. La primera és la sortida de Carlo Ancelotti, a qui considera que ja ha esgotat el seu cicle al club. "El problema clar és Ancelotti. Crec que s'ha acabat el cicle d'Ancelotti, com de tot entrenador arriba al final", va afirmar. Va comparar la situació del tècnic italià amb què està vivint Pep Guardiola al Manchester City, insistint que el canvi és inevitable.

Però la declaració més incendiària d'Álvarez va arribar quan va proposar vendre Vinicius Jr., una cosa que va encendre les alarmes al plató. Segons el periodista, el brasiler no té cabuda a l'esquema de l'equip després de l'arribada de Kylian Mbappé. "El Madrid ha apostat per Mbappé. No hi caben. Al principi de temporada dèiem que cabien tots, però no, no hi caben", va explicar, afegint que cal prendre decisions dràstiques.

Mbappé, Rodrygo i un davanter

El mal moment del Reial Madrid, que ocupa la posició 24 a la Champions League, ha deixat en evidència les mancances de l'equip. Amb tres derrotes en cinc partits, el conjunt blanc és a punt de l'eliminació. Per Álvarez, aquestes xifres reforcen la necessitat de fer canvis estructurals tant a la banqueta com a la plantilla. Proposa fer servir la venda de Vinicius per reforçar l'equip amb un davanter centre de garanties. "Jo crec que el Madrid faria bé venent Vinicius i comprant un davanter, que és el que li fa falta per jugar amb Mbappé", va declarar.

Segons Álvarez, aquesta reestructuració permetria al Reial Madrid construir un atac sòlid amb Mbappé, un davanter centre i Rodrygo com a principals referències. Pel periodista, aquesta seria la fórmula ideal per tornar el club blanc al seu millor nivell. "Hi ha d'haver una sortida", va insistir, deixant clar que, segons la seva opinió, la continuïtat de Vinicius és incompatible amb el projecte centrat a Mbappé.

El debat sobre el futur de Vinicius i la fi del cicle d'Ancelotti no ha fet res més que començar. La veritat és que el Reial Madrid enfronta una etapa crucial en què les decisions que prengui podrien marcar el seu rumb les properes temporades. Mentrestant, les paraules de José Álvarez han obert una nova bretxa als debats sobre la gestió esportiva del club.