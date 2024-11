A Edu Aguirre li canvia la cara: Leo Messi el deixa KO

Edu Aguirre, conegut per les seves crítiques constants al Barça i als seus jugadors, i la seva fidel defensa al Reial Madrid, va tornar a ser protagonista a El Chiringuito. El seu estil directe i la seva postura ferma contra figures com Leo Messi ho han consolidat com una de les veus més polaritzadores del programa. Ahir a la nit, en un encès debat, les seves paraules contra la nominació de Messi al premi The Best van aixecar butllofes a les xarxes socials.

La nominació de Leo Messi al premi The Best, atorgat per la FIFA, ha generat controvèrsia entre certs sectors del món del futbol. Segons Aguirre, la inclusió de l'astre argentí és “una broma” i una “vergonya futbolística”. En la seva intervenció a El Chiringuito, el periodista va criticar que s'ignori jugadors amb un rendiment destacat i es prioritzi el nom de Messi per raons que considera sentimentals o històriques.

Edu Aguirre va centrar les crítiques en els mèrits recents de Messi, especialment la seva actuació a la Copa Amèrica. “Lautaro Martínez no guanya la Copa Amèrica sent el millor jugador de la final?”, va qüestionar en to incrèdul. En aquest sentit, cal recordar que Lautaro va ser el màxim golejador del torneig i que James Rodríguez va ser el màxim assistent i MVP del campionat. “Si parlem de Copa Amèrica, el millor jugador va ser James Rodríguez”, va afegir per reforçar la seva postura.

Més estadístiques i nominats

Una altra notable estadística que reforça l'argument del periodista és que Leo Messi amb prou feines va anotar un gol i una assistència a la Copa Amèrica i que va ser només seleccionat com a MVP en un dels sis partits de l'Albiceleste. A més, amb el seu club, Inter Miami, el curs passat només va vèncer un títol; i va ser un menor, la Supporters Shield.

La polèmica no va acabar aquí. Edu Aguirre també va assenyalar que els homenatges a Messi ja fa massa temps que estan, segons la seva opinió. “Fa homenatges a Leo Messi per guanyar un Mundial dos anys i mig. És una vergonya”, va afirmar, criticant que s'obvien altres futbolistes que també han brillat aquest any. Entre ells, va esmentar Lautaro Martínez i Rodrygo, que, segons ell, mereixien molt més la nominació al prestigiós premi.

El premi The Best es lliurarà al desembre i les paraules d'Aguirre auguren setmanes de polèmica. Per a molts, Messi és una icona que continua marcant la història del futbol. Per Aguirre, la seva nominació és una mostra de favoritisme que desvirtua el guardó. A més de l'argentí, també hi són nominats Rodri i Vinicius, els dos grans favorits, i Toni Kroos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Fede Valverde, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Erling Haaland i Florian Wirtz.