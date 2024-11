José Álvarez lo tiene claro y calienta El Chiringuito: 'Vinicius...'

Vinicius Jr. se ha convertido en el epicentro de los debates futbolísticos en España, especialmente durante la complicada etapa que atraviesa el Real Madrid. El brasileño, quien durante varias temporadas ha sido la referencia ofensiva del equipo, ahora enfrenta un análisis más severo. A esto se suma el cuestionamiento general sobre el futuro del equipo, liderado por Carlo Ancelotti, cuyo ciclo también es motivo de discusión.

Anoche, en El Chiringuito, José Álvarez puso sobre la mesa dos soluciones contundentes para revertir el mal momento del Real Madrid. La primera es la salida de Carlo Ancelotti, a quien considera que ya ha agotado su ciclo en el club. "El problema claro es Ancelotti. Creo que se ha acabado el ciclo de Ancelotti, como de todo entrenador llega a su fin", afirmó. Comparó la situación del técnico italiano con la que está viviendo Pep Guardiola en el Manchester City, insistiendo en que el cambio es inevitable.

Pero la declaración más incendiaria de Álvarez llegó cuando propuso vender a Vinicius Jr., algo que encendió las alarmas en el plató. Según el periodista, el brasileño no tiene cabida en el esquema del equipo tras la llegada de Kylian Mbappé. "El Madrid ha apostado por Mbappé. No caben. Al principio de temporada decíamos que cabían todos, pero no, no caben", explicó, añadiendo que es necesario tomar decisiones drásticas.

Mbappé, Rodrygo y un delantero

El mal momento del Real Madrid, que ocupa la posición 24 en la Champions League, ha dejado en evidencia las carencias del equipo. Con tres derrotas en cinco partidos, el conjunto blanco está al borde de la eliminación. Para Álvarez, estas cifras refuerzan la necesidad de realizar cambios estructurales tanto en el banquillo como en la plantilla. Propone utilizar la venta de Vinicius para reforzar el equipo con un delantero centro de garantías. "Yo creo que el Madrid haría bien vendiendo a Vinicius y comprando un delantero, que es lo que le hace falta para jugar con Mbappé", declaró.

| Real Madrid, María Jiménez

Según Álvarez, esta reestructuración permitiría al Real Madrid construir un ataque sólido con Mbappé, un delantero centro y Rodrygo como principales referencias. Para el periodista, esta sería la fórmula ideal para devolver al club blanco a su mejor nivel. "Tiene que haber una salida", insistió, dejando claro que, en su opinión, la continuidad de Vinicius es incompatible con el proyecto centrado en Mbappé.

El debate sobre el futuro de Vinicius y el fin del ciclo de Ancelotti no ha hecho más que empezar. Lo cierto es que el Real Madrid enfrenta una etapa crucial en la que las decisiones que tome podrían marcar su rumbo en las próximas temporadas. Mientras tanto, las palabras de José Álvarez han abierto una nueva brecha en los debates sobre la gestión deportiva del club.